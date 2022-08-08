Kriz eczacıları da vurdu

Ekonomik sorun yaşayan eczacılar iş bırakma kararı alırken eczacılık fakültelerinin faaliyet raporları eczacılık eğitiminde de sorunlar olduğunu ortaya çıkardı.

Yüksek enflasyon nedeniyle oluşan ekonomik kriz Türkiye’nin pek çok yerinde eczanelerin kapanmasına neden olurken, bir yanda “hızlı ve kontrolsüz” açılan eczacılık fakültelerinde yaşanan eğitim sorunları da üniversitelerin faaliyet raporlarına yansıdı. Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın adını taşıyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin faaliyet raporunda; “Fakültenin bazı ana bilim dallarında öğretim elemanına sahip olmadığı ve bilimsel toplantı düzenleme konusunda yetersiz kaldığı” belirtildi. Cumhuriyet’in haberine göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin faaliyet raporunda yer alan “Ülkemizde eczacılık fakülteleri arasında az sayıda bulunan ilaç AR-GE merkezinin kurulması, fakültemizin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Ancak fakültedeki fiziki kapasite yetersizliği, fakülte sayılarının hızlı ve kontrolsüz biçimde artıyor olması da bu güç ve fırsatı zayıflatmaktadır” ifadeler dikkat çekti.

Haber Merkezi