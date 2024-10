Milletimizin ruhu İslamiyettir

Samsun Yeni Asya hanım okuyucularının 27-28 Eylül 2024 tarihlerinde duzenlediği okuma programı Nevşehir’den Hatice Avşar`ın katılımıyla gerçekleşti. Programda çogunlukla Eski Said Dönemi Eserleri mütalâa edildi.

26 Eylül perşembe ve 27 Eylül Cuma günleri Sabah başlayıp ikindiye kadar devam eden programda İttihad-ı İslâm, ihtilafımızın sebebi, Adalet, Meşveret, İttihad-ı Muhammed (asm.), İllâ-i kelimetullah, Sünnet-i Nebeviye, Hürriyet-i Şer’iye gibi konular işlendi.

“Üstad Hazretleri, Münazarat eserinden; İstibdat nedir? İstibdat, tahakküm, muamele-i keyfiyedir. Kuvvete istinat ile cebir, rey-i vâhiddir.

Sû-i istimalâta gayet müsait bir zemin olup, zulmetin temelidir.

İnsaniyetin mâhisi, sefahet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefalete düşürttüren ve ağraz ve husumeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren hattâ her şeye sirayetle zehrini atan İstibdatın mahiyetini öğrenmiş olduk.

Meşrutiyet nedir?

“İşlernde onlarla istişare et.” (Âl-i İmran)

“Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” (Şûra Süresi) Ayet-i kerîmelerinin tecellîsi Meşrutiyet ve meşveret-i şer’iye olup; Meşrutiyet in vücud-u nuranînin kuvvete bedel hayatı hak, kalbi marifet, lisanı muhabbet, aklı kanun, şahıs değil, şahs-ı manevîdir.

Meşrutiyet hâkimiyet-i millet, umum akvamın sebeb-i saadetidir. Bütün eşvak ve hissiyat-ı âliyeyi uyandıran, insanlığı hayvanlıktan kurtaran, ayrıca İslâmiyetin Bahtını, Asya’nın tâliini Meşrutiyet’in açacağın öğrenmiş olduk.

Nasıl hür kalacağız? İstibdat ve Meşrutiyetin Reisleri kim? Şeriat-ı Garra nedir? Tulûat tan Cerbeze nedir?

Müteferrik büyük işlerde yalnız kusurları görmenin cerbezelik olduğunu idrak ettik.

Cerbezenin şe’ni bir seyyieyi sümbüllendirerek hasenata galip etmenin, sebeb-ihtilafımız, fikr-i tenkit ve bedbinliğe istinat edenin Cerbezenin daima zalim olduğu hususunda dersler yapıldı.

28 Eylül 2024 Cumartesi günü Yeni Asya Külliyemizde Hatice Avşar’in Semineri düzenlendi.

Konu: “Üç Said dönemi”

Bediüzzaman Said Nursi'nin 1878'den 1916'ya kadar süren gençlik dönemi “Eski Said” olarak anılırken; 1916 ile 1923 yılları arasındaki hayatı, Eski Said'den Yeni Said'e geçiş yaptığı bir dönem olarak tanımlanır...

Bu dönem siyasî ve içtimaî konularla yakından ilgilenen ve içtimaî hastalıklara reçeteler mahiyetinde eserler yazan Eski Said’in, tamamıyla Kur’ân’ın hakikatlerine yoğunlaşıp Risale-i Nur’un vücuda gelmesi için çalışan Yeni Said’e dönüştüğü bir dönemi olduğunu öğrendik.

1923’ten 1949’da Afyon Mahkemesi’nden tahliyeye kadar süren Risale-i Nur’un telif edildiği dönemin unvanı ise “Yeni Said”dir.

Yeni Said, Tek Parti ve Milli Şef dönemlerinden ibaret olan “derin İstibdad” dönemini yaşamıştır.

Bediüzzaman’ın 1949 yılından 1960 yılına kadar geçen hayatına ise “Üçüncü Said” denir.

Üçüncü Said ise, çok partili demokratik bir siyasetin inkişaf ettiği “Hürriyet” devrinin bir ferdi olmasıdır.

Bediüzzaman kendini sürekli yenileyen bir müceddiddir.

Bu sebeple Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said tabirleri kesinlikle “hatadan dönme” olarak yorumlanamayacağını ve Bediüzzaman’ın üç hayat devresini de bir tekâmül seyri olarak görmemiz, gerek-tiğini öğrendik.

Okuma programımızda ve seminerden bolca istifade edildi.

Samsun - Yeni Asya