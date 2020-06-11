Normalleşme süreci yanlış anlaşıldı

Bilim Kurulu Üyesi, Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı sonrası yaşananları değerlendirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgının devam ettiğine işaret eden Yamanel, “Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumdadır. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürmektedir. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekmektedir. Küresel bağışıklığın kazanılabilmesi için ya toplumun büyük bir bölümü hastalığı geçirecek ya da çok etkin bir aşı bulunacaktır” dedi. Yamanel, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığına dikkati çekerek, “Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç” ifadelerini kullandı.