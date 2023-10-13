Sağlıkta kriz derinleşiyor

Bu yıl iki kez hekim ilanına çıkan Sağlık Bakanlığı uzman kadrolara atanacak hekim bulamadı. Sağlıkta dinmeyen şiddetin, ekonomik krizin ve ‘Giderlerse gitsinler’ sözlerinin gölgesinde hekimlerin yurtdışına göçü sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kadro ilanlarına başvuru sayıları krizi gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023’ün ilk atamalarında 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosu boş olmasına rağmen sadece 39 atama yapıldı. Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branş hiç tercih edilmedi. Tüm alanlarda 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişi atandı. Cumhuriyet’in haberine göre, SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “MHRS’deki ana sorunumuz yan dal branşlarında hiç başvuru yok. Kamu, hiçbir şekilde özel sektörle rekabet edemez hale geldi. Özel sektörde hastanesi olan bakan, özel sektörün üzerindeki kadro baskısını kaldırdı” diye konuştu. Haber Merkezi

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