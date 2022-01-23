Sağlıkta şiddet neden önlenemiyor?

TTB Başkanı Fincancı ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Arslan, sağlıkta şiddetinin boyutlarından bahsederek, şiddetin neden önlenemediğini anlattı.

Sağlıkta şiddet her geçen gün aşılmaz bir hale geliyor. Sağlık emekçilerine yönelik saldırılardan sonra sağlıkta şiddetin neden önlenmediği tartışması yeniden başladı. Fakat bu saldırıların ardından, ne yetkililer tedbir alıyor, ne de hukukî bir mekanizma işletiliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) hali hazırda olan yasaların işleme sokulmadığını ve bunların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtiyor. Artıgerçek’deki haberde Sağlık-Sen’in verilerine göre; 2021 yılında sağlıkta 190 şiddet olayı yaşandı. 364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda 316 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. 124 Saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklandı 3’üne ise para cezası verildi.

ŞİDDET MEŞRÛ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜ

Sağlıkta şiddetin sonuçları itibarı ile çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Şiddet meşrû bir davranış biçimine dönüştü. Hak aramak yerine şiddet ve zorbalıkla, hak olarak gördüğünü alma eğilimi büyük bir oranda arttı. Bu meşrûiyet özellikle yargı süreçlerinde kendini gösteriyor ve şiddet uygulayan saldırganlar cezasız kalıyor. Şiddete dair düzenlemelerde bu şiddetin görünmez kılınmasına neden olacak bir takım toplumsal değer yargıları ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz birinin kafasında tuğla kırıldığında, silâhla kurşun yağdırıldığında şiddetten söz ediyoruz. Oysa şiddet sadece fiziksel değil psikolojik olarak da kendini var ediyor. Hakaret, tehdit gibi sözel şiddet biçimiyle çok sık karşılaşıyoruz.” dedi. TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Çiğdem Arslan şiddetin kendi içlerinde sıradanlaştığını çoğunlukla ancak fizikî bir şiddet yaşarlarsa başvur yapıldığını belirtti. Fincancı, Beyaz Kodun şiddet bildirimlerini aktarırken kadın sağlık çalışanlarının şiddete uğrama oranının erkeklerden daha yüksek olduğunu ifade etti. “Şiddet bildirimi rakamlarına oranla sadece 2834 kişi hukukî yardıma erişebildi. Her 4 kişiden 1’i hukuki yardım aldı. 2019’da 17,913, 2020’de 11,942 şiddet bildirimi geldi. 2021 için bu rakam çok daha vahim. Çünkü pandemiden dolayı sağlık hizmeti almak üzere ertelen başvurulardan kaynaklı daha fazla başvuru oldu”

BOZUK DÜZEN ŞİDDETİ DOĞURUYOR

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, “Kamuda bizim isteğimiz dışında beş dakikada bir randevu dayatması var. Acillerde bu sayı daha kısa süreli olmakla birlikte polikliniklerde beş dakikada bir hasta bakmak zorundayız. Bu süre içerisinde hem sistemden hastanın kayıtlarını halledip hem de muayene edip tanı koymamız bekleniyor. Sağlık sistemindeki bu bozuk düzen şiddeti de doğruyor” dedi. Fincancı, “Sağlıkta şiddet olduğunda tutuklu yargılama esastır, ama hemen serbest bırakılıyorlar. Kamu görevi nedeniyle bu şiddete maruz kaldıkları için ağırlaştırılmış ceza olması gerekiyor fakat bunu da göremiyoruz. Biz daha etkili olabilecek bir yasal düzenleme talep ediyoruz. Cezalandırma mekanizmaları işlemeli. Meslek örgütlerini ve emek örgütlerinin güçlendirmemiz gerekiyor. Meslek ve emek örgütlerinin sağlık emekçilerinin yanında olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Ama siyasî otoritenin şiddet dili bu örgütlerin uzaklaşmasına neden oluyor” dedi.

Haber Merkezi