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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

"Salgın bitti algısı yanlış"

14 Kasım 2021, Pazar 19:03
Vak’a sayısı düşmüyor, can kayıpları azalmıyor. Uzmanlar, “Salgın bitti algısı vermek yanlış, devlet denetleme görevini yapsın” uyarısında bulunuyor.

Çin’in Wuhan şehrinden çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Aşılamaya rağmen vaka sayıları düşmüyor, can kayıpları da azalmıyor. 

Salgınla mücadele için konulan kurallara uyma konusunda ise her geçen gün daha az riayet ediliyor. Türkiye’de son dönemlerde vak’a sayıları ve ölüm oranları yüksek seyretmeye rağmen toplumda kurallara uyma azaldı. İnsanlar artık çarşıda pazarda maskesiz dolaşıyor.

Peki toplumdaki tedbirsizlik neden kaynaklanıyor? Toplum salgının bittiğine inanmaya mı başladı? Konuya ilişkin Independent Türkçe’ye konuşan uzmanlar da toplumda bu yönde bir gevşemenin söz konusu olduğu görüşünde.

“Devlet denetleme görevini yapmıyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumda maske takma oranının çok düştüğü söyledi. Yüksek seyreden vaka sayılarından bunun belli olduğunu ifade eden Ceyhan, “Halk artık önlemleri duymuyor. Devlet de eskiye göre denetleme görevini yapmıyor” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, “Toplum salgının bittiğine inanmaya mı başladı?” sorusuna şu cevabı verdi:“Onu insanlara sormak lazım. Toplumun hangi nedenlerle böyle bir şeye inandığına ilişkin bir çalışma yapmış değilim ama herhangi bir tedbir alınmadığı için genelde bu tip reaksiyonlar olur. Birçok nedeni var tabiî ki. Meselâ daha önce maske takmayanlara uygulanan para cezası yok şu an.” İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de Ceyhan ile benzer görüşte. Toplumda genel bir kanıksama ve duyarsızlaşmanın oluştuğuna dikkati çeken Saip, iktidarın bunula sahada “salgın bitti” algısı vermek istediğini söyledi. Toplumda yeterince uyarma ve denetleme görevinin yapılmadığını kaydeden Saip, “Yapılan aşılama oranları da günlük olarak düşmüş durumda. Aslında şu an hatırlatma dozlarına ihtiyaç var. Toplumsal bir bağışıklık düzeni de sağlanmadı. Yani yaptıranların da tekrar yaptırması gerekiyor” diye konuştu.“

"Kısmî de olsa normalleşmemiz gerekir”

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu ve Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç ise durumu alışkanlıklara uzun süreli motive olmanın zor olmasından kaynaklandığını söyledi.

“İkinci bununla birlikte normalleşmeye geçmemiz gerekirken normalleşmeyi yanlış anlamamızdan kaynaklanan bir durum oldu” diyen Araç, devamında şunları kaydetti: “Neredeyse iki yıla yakın bir kısıtlama durumu söz konusu. Bu uzun sürede sürdürebilirliği çok da yok gibi. O yüzden aslında beklenen şuydu; evet böyle bir duruma geçilmesi gerekiyordu ama toplumsal bağışıklık kazanıldıktan sonra. Yani aşı oranlarımız istenilen seviyeye gelseydi zaten bu yapılacaktı. Ancak toplumsal bağışıklık sağlanmadı. Dolayısıyla tedbirlerin tamamen kaldırılması doğru bir karar değil. Ancak kısmi de olsa normalleşmemiz gerektiği de açıktır.” Konunun sağlık boyutunun yanı sıra sosyal ve ekonomik boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Araç, temkinli olmakta fayda olduğunu ama kesin kısıtlamalardan da uzaklaşmanın toplumsal açıdan bir fayda sağlamayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: salgın, algı
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