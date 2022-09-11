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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Uyuşturucu kullanım yaşı düşüyor

11 Eylül 2022, Pazar 23:22
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Basının Rolü’ isimli panel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü ifade eden Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Her geçen gün kullanımı yaş grupları itibari ile alt yaş gruplarına doğru sirayet eden ve önlemler alınmaması halinde çok ciddi toplumsal tahribatlara neden olacak bir risk ile karşı karşıyayız. Bu konuda yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilen medyanın sorumluluğu oldukça yüksektir. Toplumsal yıkımı çok fazla olan uyuşturucu madde kullanımı özellikle çocuklar ve gençler arasında bir alt kültür oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Her türlü zararları bilinmesine rağmen; içki, kumar, sigara, uyuşturucu, televizyon ve internet bağımlılığı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Uyuşturucunun çıkarttığı sorunları göz önüne getirecek olursak, sadece bireyi değil, aynı zamanda da ailesini, çevresini, iş ortamını ve tüm toplumu pek çok yoluyla olumsuz olarak etkilemektedir” dedi.

Aydın - anka

 

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