Uzmanlar gelecekten endişeli... Plastik kirliliği alarm veriyor!

UZMANLAR GELECEKTEKİ PLASTİK KİRLİLİĞİNİN ULAŞACAĞI MİKTARDAN ENDİŞE EDİYORLAR. 2030 YILINA KADAR DÜNYA GENELİNDEKİ NEHİR, GÖL VE OKYANUSLARDAKİ PLASTİK MİKTARININ 53 MİLYON TONA ÇIKMASI BEKLENİYOR.

Dünyanın dört bir yanındaki su ekosistemlerinde plastik kirliliğinin yaygınlığını inceleyen ekologlar, gelecekteki plastik kirliliğinin ulaşacağı miktardan endişe duyuyorlar. Phys.org’daki habere göre Science’ta yayınlanan ve plastik emisyonların her yıl Dünya’nın su yollarına girme hızının arttığını özetleyen bir çalışmanın başyazarı Stephanie Borrelle, “Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler iddialı küresel taahhütlerini yerine getirseler ve diğer ülkeler plastik kirliliğini azaltmak için bu çabalara katılsalar bile, dünya çapındaki nehirlere, göllere ve okyanuslara emisyonlar 2030 yılına kadar 53 milyon metrik tona kadar çıkabilir. Bu, 2015 yılında kabul edilemez olduğu açıklanan 8 milyon metrik ton miktarının çok ötesinde” diyor. Uluslararası bir uzmanlar grubunun araştırması, 8 milyon metrik tonun (MT) altındaki plastik kirliliği için küresel bir azaltma hedefine ulaşmak için gereken çaba düzeyinin değerlendirilmesini içeriyordu. Toronto Üniversitesi’ndeki ekolojistler tarafından yürütülen ve dünyanın dört bir yanındaki okyanuslara, nehirlere ve göllere giren yıllık plastik kirliliğini inceleyen yeni araştırma, önümüzdeki on yıldaki çeşitli azaltma stratejilerinin potansiyel etkilerini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Büyük gayretler gerekiyor

Grup ilk olarak şu anda her yıl 24-34 milyon MT plastik emisyonun su ekosistemlerine girdiğini tahmin etti. Daha sonra, mevcut azaltma stratejilerini kullanarak gelecekteki senaryoları modellediler: plastik atık üretiminin azaltılması, üretilen plastik atık yönetiminin iyileştirilmesi ve çevreden sürekli geri kazanım (yani temizleme). Araştırmacılar, üç çözümün hepsinde paralel çabalar olsa bile, her biri için gereken çaba seviyesinin çok büyük olduğunu buldular: (1) tüm ekonomilerde plastik üretiminde% 25-40 azalma; (2) atık toplama ve yönetim düzeyini tüm ekonomilerde en az% 60’a çıkarmak - düşük gelirli ekonomilerde% 6-60 arasında bir değişiklik ile; ve (3) temizleme çabaları yoluyla yıllık plastik emisyonlarının% 40’ının geri kazanımı.

Borrelle, “Bu son sayıyı insanların gücüne katmak için, Okyanus Koruma’nın yıllık Uluslararası Kıyı Temizliği’ne en az 1 milyar insanın katılmasını gerektirecek” diyor. “Bu, 2019 temizliğinin 660 katı çabası olduğu için Herkül’e özgü bir görev olurdu” Araştırmacılar, öngörülen çaba gerçekleştirilse bile, dünyanın kabul edilemez bir plastik geleceğe kilitli kaldığını belirtiyorlar.