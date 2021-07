Yanlış kararlar aşılamayı geciktirdi

Doç. Dr. Ergin Koçyıldırım, “Alınan yanlış kararlar sebebiyle aşılamada geç kalındı. Tüm gerçeklerin ne olduğunu sadece yöneticiler biliyor. Özellikle genç nüfusun ne kadar umutsuz ve ülkesine güvensiz olduğunu görüyorum” dedi.

Pittsburgh Üniversitesi McGowan Enstitüsü’nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda Enstitü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ergin Koçyıldırım VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Türkiye’de alınan yanlış kararlar sebebiyle aşılamada geç kalındığını söyledi. Koçyıldırım’a göre Türkiye’de birçok konuda gecikme yaşanmasını sebebi ticari beklentilerin işleyişe dahil edilmesiyle ilgili uğraşlar. Altı ay önce Türkiye’deki salgın sürecinde yaşananları bütün ayrıntılarıyla hem belgesel hem de kitaplaştıracağını VOA Türkçe’ye açıklayan Koçyıldırım’ın 140juornos ile yaptığı ‘Veba’ adlı belgesel 29 Haziran’da yayına girdi. Koçyıldırım, “Türkiye’deki ilk hastanın 21 Ocak gibi çok erken bir tarihte tesbit edilmesi gibi çok önemli bilgileri belgeleri ile paylaştım. Burada önemli bir konu da şu: Kitap yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi. Sessizliklerini hâlâ koruyorlar. Belgeselde hedefimiz olayların akışını günümüze getirebilmek ve yaklaşık 18 aylık süreci özetleyebilmekti. 24 saat içinde 750 bin kez izlendi. (hafta sonu 1 milyonu geçti) Şu anda sadece YouTube üzerinde 6 bin yorum var. Bu yorumlarda pandemi yönetimindeki hatalar ve kötü yönetim hatırlandıkça yönetime olan güvenin ne kadar azalmış olduğunu görüyoruz”

Şeffaflıktan uzak duruldu

“Tüm gerçeklerin ne olduğunu sadece yöneticiler biliyor. Bakınız en basiti Türkiye’de yapılmakta olan iki çeşit aşının Faz 3 sonuçları bile tam ve şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmadı” diyen Koçyıldırım şöyle konuştu, “Türkiye’de salgınla ilgili bilgilerimiz çok sınırlı. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu, her yıl aynı tarihte açıkladığı ölüm istatistiklerini 2020 yılı için açıklamayacağını duyurdu. Alınan yanlış kararlar sebebiyle aşılamada geç kalındı. Her ne kadar günlük yapılan aşı sayısı yüksek olsa da, her iki dozu da olmuş kişilerin nüfusa oranı hala % 20’nin altında. Yorumları okuyunca özellikle genç nüfusun ne kadar umutsuz ve ülkesine güvensiz olduğunu görüyorum. Kanımca toplumun aç olduğu konulara odaklanılırsa, örneğin, bugüne kadar saklanmış tüm veriler ve konular kamuoyu ile paylaşılabilirse belki de sürece bir dinamizm eklenmiş olabilir.” Türkiye’de aşılamanın oldukça gecikmeli olarak başlamasının nedenleri hakkında Koçyıldırım, “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan iki kurum var: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sağlık Bakanlığı’na ait bir şirket olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ). Türkiye’de birçok konuda gecikme yaşanmasını sebebi bu iki kurumun ticarî beklentilerle işleyişe dahil edilmesi ile ilgili uğraşlardır” dedi.