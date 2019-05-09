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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ahlâkı kaynağından almalı

Ali FERŞADOĞLU
09 Mayıs 2019, Perşembe
Arapça “Huy” anlamındaki “hulk” kelimesinin çoğulu olan ahlâk; güzel seciye, karakter, kişilik, doğru, iyi, hayırlı, olumlu/pozitif davranış biçimidir.

Kısaca ahlâk, insanın Yaratanı, kendisi, âilesi, toplumu, çevresi ile ilgili yaklaşımını, davranış biçimini belirleyen ve aynı zamanda vicdânî olan bir hakikattir. 

Ahlâk; iyi, güzel, doğru, yerinde, uygun davranış ve duruş biçimidir. Yanlış, kötü, çirkin huy veya davranışa da “ahlâk dışı” davranış denir. 

Ancak, psiko-fizyolojik davranışlarla ahlâkî halleri biri birinden ayırmak gerekir. Bir davranış ve hareketin ahlâkî olduğunu gösteren iki unsur vardır: 

- İyi-kötü gibi bir değer taşıması; 

- İrâdî ve kastî olmasıdır. 

Aklın prensipleri ve vicdânımız da ahlâklı olmaya yönelttiğine göre acaba kaynağı beşerî mi; yoksa, İlâhî, yâni, Semâvî / Vahyî mi? 

Göz güneş olmaksızın göremediği gibi, akıl da Vahiy güneşi olmaksızın küllî ve genel bir bakışı yakalayamaz. 

Öte yandan, bir makine veya motoru icat eden, nasıl çalışacağını, neye ihtiyaç duyduğunu en iyi bilen o değil mi? 

İnsanı kim yaratmışsa, kim rızkını veriyorsa, kim nasıl terbiye edileceğini, huzûrlu ve mutlu olmasının yollarını da o daha iyi bilir. 

Zaten insan kendisi kural koyamaz. 

Misafir olan “Canımın çektiğini yerim-içerim, arzu ettiğim odada, yatakta yatarım!” diyebilir mi?

Peygamberler ahlâkı güzelleştirmek, son İlâhî mesajı bütün insanlığa ve zamanlara tebliğ eden Hz. Muhammed (asm) ahlâkı tamamlamak için gelmiştir. 

Ki, ahlâkî değerleri bizzat nefsinde yaşamış ve çevresinde bulunan yediden yetmişe her kesimin ne zaman, nerede, nasıl davranması gerektiğinin prensiplerini bizzat göstererek onları terbiye etmiştir. 

Özellikle günümüzde Peygamberî ahlâk öğretilerine şiddetli ihtiyacımız vardır. Zîrâ, Kur’ân’la barışık olmayan ateist, seküler, egoist felsefî akımlar; insânî değerlerin içini boşaltmış, tamamen nefse, hevâ ve hevese hitap ederek ahlâkı kökünden ifsat etmişlerdir. 

Misafir ev sahibine tabidir, onun koyduğu kurallara uyacaktır. 

Bu kâinatın ve dünyanın ve bizim sahibimiz Allah’tır. Hayatımızı O’nun koyduğu ahlâkî kuralları yaşamakla mükellefiz. 

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