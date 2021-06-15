Ahlâkî sorulardan kaçını cevaplandırabiliriz?

Ahlâk, içtimaî/siyasî hayatımızı yakından ilgilendiren şu test sorularından kaçını cevaplandırabiliriz?

1- İstibdat nedir?

a- Tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir.

b- Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran,

c- İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.

e- Hepsi.

2- Meşrûtiyet/demokrasi nedir?

a- “Veşavirhum fil-emri/bütün işlerde onlarla meşveret et, fikir alış verişinde bulun, görüşlerine müracaat et...” (Al-i İmran Sûresi: 159)

“Ve emruhum şura beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” (Şûrâ Sûresi, 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir. Vücud-ı nuranî olan,

b- Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz.

c- Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvâk ve hissiyât-ı âliyeyi uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız.

d- İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz.

e- Hepsi.

3- Vücud-u nuranî olan meşrûtiyetin özellikleri nelerdir?

a- O vücud-u nûrânînin kuvvete bedel, hayatı haktır,

b- Kalbi mârifettir, c- Lisânı muhabbettir, d- Aklı kânundur, şahıs değildir.

e- Hepsi.

4- Hürriyet/meşrûtiyet/demokrasinin gelmesi için ne yapmak lâzım?

a- Demokrasi durağında beklemek lâzım. b- Tevekkül etmek lâzım. c- Ağlamayana demokrasi vermezler, istemek gerekir.

d- “Onun çabuk gelmesini istiyorsanız, işte marifet ve faziletten demiryolunu yapınız; ta ki meşrûtiyet, medeniyet denilen şimendifer-i kemalata (mükemmellik trenine) binip ve terakkiyat (ilerleme) tohumlarını bindirerek kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile gelecektir...”

e- Demokrasi ile idare edilen ülkelerden dilenmek veya ithal etmek lâzım.

Cevap anahtarı: 1/e, 2/e, 3/e, 4/d