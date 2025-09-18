Ortak hareket çağrısı

İsrail’in Gazze’de yaptığı zulüm; sadece İslâm dünyasının değil, bütün insanlığın nefretini kazandı. Hatta ve hatta, İsrail’de yaşayan bazı insaflı Yahudiler dahi kendi idarecilerinin yaptığı zulme itiraz ediyorlar.

İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptıkları açıklamada İsrail’e karşı ortak hareket etme çağrısında bulunmuşlar. Gerçi ‘ortak hareket etme çağrısı’ çok öncelerden de yapılıyordu ve bu çağrılar şimdiye kadar Gazze’deki zulmü sona erdirmeye yetmedi. Bununla birlikte çağrıların tekrarlanmasında da fayda var. Belki bu şekilde insanlık daha erken uyanır ve zulmü sora erdirecek kararlı adımları atarlar.

Taha ile Ebu Gayt, Katar’ın başşehri Doha’da düzenlenen İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında konuşmuşlar. Hüseyin İbrahim Taha, bölgedeki İsrail saldırılarının önlenmesi ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi için “birlik içinde hareket etme” çağrısında bulunarak, “Bölge halkına karşı süren devlet terörü, bizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na bir karar tasarısı sunmaya mecbur bırakıyor. Bu tasarı, Filistin halkına karşı işlenen ihlâllere ve suçlara son verilmesini ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesini sağlamalıdır. (...) Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar karşısında çabalarımız ortak olmalı” ifadesini kullanmış.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail’i cesaretlendirdiğini belirterek, “İsrail, işlediği suçları cezasız kalacağına inanarak sürdürüyor. Arap ve İslâm ülkeleri, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü bu utanç verici savaşı durdurmaya odaklanmalı” demiş. (14 Eylül 2025)

Evet, mesele İsrail’in yaptığı zulüm ve haksızlıkların ‘yanında kar kalması’ndan başka bir şey değildir. Bunca yıl Filistinlilere zulmeden İsrail’in ciddi anlamda cezalandırılmaması bir yönüyle ona ödül ve yaptığı zulme destek anlamı taşımaz mı?

Bu meselenin İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında dile getirilmesi elbette önemlidir, ama daha da önemlisi İslâm ülkelerinin bu teklifi hayata geçirebilmesidir. Başka ülkeler ne yaparsa yapsın, en başta İslâm ülkeleri bu noktada kararlı adımlar atmak mecburiyetindedir. Böyle bir atmosferde İsrail ile ticaretine devam eden kim varsa işlenen zulümden dolayı sorumludur.

Zalim İsrail’e hesap sormak için BM üyesi ‘insaflı ülkeler’in idarecilerini de harekete geçirmek icap ediyor. Sadece İslâm ülkelerinin birliği bu zulmü sona erdirmeye yetmiyorsa, Avrupa’yı ve bir bütün olarak insanlığı harekete geçirmek şarttır, vesselâm.