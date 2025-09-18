"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Mazlum ve mağdur şehir: Kudüs

Süleyman KÖSMENE
18 Eylül 2025, Perşembe
Ermenek’ten Aysel Yıldız: “Filistin davasını nasıl anlayacağız? Mescid-i Aksa’nn bizim için önemi nedir?”

Barışın Şehri Kudüs 

Milattan önce 1800’lü yıllar. Kudüs şehri Yevusalim adıyla kuruluyor. Yevusalim  Akdeniz ile Lut gölü arasında, Yahuda dağlarında bir pilato üzerinde kuruldu. “Barışın kardeşliğin, huzurun şehri” demektir. 

993 Tarihine gelindiğinde devrede Hazret-i Davud Aleyhisselam vardır ve Yevusalim’i fethederek devletin merkezi yapmıştır. Hazret-i Davud’dan sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam devletin başına geçiyor ve şehri daha da genişleterek bir mabed yaptırıyor. İşte o mabet bugün mazlum bulunan Kudüs mabedidir.

Sonraları Hazret-i Meryem orada yaşıyor.  Hazret-i İsa (as) orada Mescid-i Aksa’da dünyaya geliyor, orada peygamber oluyor ve oradan göğe yükseliyor.

Öteden beri Yahudîlerce kutsal sayılan Kudüs, bu nedenle Hristiyanların da kutsadığı bir şehir oluyor. İslam’ın ilk kıblesi olması, Miraca çıkarken Hazret-i Muhammed’in (asm) oradan hareket etmesi, Miraç öncesinde manevî âlemde orada yüzlerce peygambere namaz kıldırması ve imamlık yapması, oradan Burak’la Miraca çıkması, Miraç dönüşünde Mekke’li müşriklerin soruları üzerine tekrar manevî âlemde Mescid-i Aksa’yı görerek müşriklerin sorularını cevaplandırması gibi nedenlerle İslâmiyetçe de mukaddes görülen bir mabettir.

Dolayısıyla, üç mukaddes dinin önemsemesi bu mabedi haklı olarak mağrur yapıyor. Haklı bir gurur! Fakat, bugün geldiği nokta itibariyle de mazlum bir konuma evrilmiş bulunuyor. 

Düşmanlarınıza Galebe Edeceksiniz!

Peygamber Efendimiz (asm) Kudüs’in fethedileceğini müjdelemişti. Buyurmuştu ki:

“Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü’l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz.”1  

İlk İslam ordusu 637 yılında Ebu Ubeyde komutasında Kudüs’i fethetmek isteyince, Patrik Kudüs’ü ancak İslâm Halifesine teslim edeceklerini söylemiş, bu sebeple de derhal oraya Hazret-i Ömer (ra) gelmişti. 

Böylece Kudüs, Peygamber Efendimiz’in (asm) vefatından hemen 5 yıl sonra Müslümanların eline geçmişti.       

Ömer Camii

Hazret-i Ömer (ra) daha sonra Mescid-i Aksa’yı ve diğer mukaddes yerleri gezdi. 

Kıyamet Kilisesine geldiğinde namaz vakti girdi. Hazret-i Ömer (ra) namaz kılmak istedi. Kilisenin patriği Hazret-i Ömer’e (ra) namazı kilisede kılabileceğini söyledi.  

Fakat, şu inceliğe bakınız ki, Ömer (ra) kilisede namaz kılarak Hıristiyanları incitmek istemedi. Namazı kilisede kılmadı ve şöyle dedi:

“Yok! O takdirde Müslümanlar burayı camiye çevirir.”

Hazret-i Ömer (ra) iki din sahiplerinin aralarını açacak bir davranışa rıza göstermedi, namazını kilisenin dışında bir yerde kıldı.

İşte Müslümanlar daha sonra Hazret-i Ömer’in (ra) namaz kıldığı yere Ömer Camiini inşa ettiler.  

Ardından 460 sene Müslüman idaresinde kalan Kudüs, huzurlu bir 460 seneden sonra, 1099 yılında Haçlıların eline geçti. Haçlılar yetmiş binden fazla Müslüman’ı katlederek Kudüs’ü ele geçirdiler. Ve burada Kudüs Krallığını kurdular.

Müslümanların burada katledilmesi üzerine, Kudüs artık Müslümanların dilinden düşmedi. Kudüs hasreti mukaddes bir hedef halinde devam etti.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 124.

