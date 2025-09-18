"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil

Risale-i Nur'dan
18 Eylül 2025, Perşembe
ÜSTADIN ADNAN MENDERES’E YAZDIĞI MEKTUP-2

(Dünden devam)

• İslâmiyetin İkinci Bir Kanun-u Esasîsi: Şu hadis-i şeriftir:  “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” [Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir] hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil... Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin za’fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp bir hâkimiyet ve müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirâne bir mertebe tarzına getirdiğinden, abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur. Ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.

Şimdi, Adnan Menderes gibi, “İslâmiyetin ve dinin icablarını yerine getireceğiz” diye ve mezkûr iki kanun-u esasîye karşı muhalefet edip tam zıddına olarak iki dehşetli cereyan, gayet büyük rüşvetle halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. 

Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor.

İkinci hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini bırakıp evvelkisi gibi, bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zâhiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare Türkler aleyhine, hem Demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acib tehlikeyi, o sarhoşluğu ile hissedemiyor.

Emirdağ Lahikası-II, s. 501

LUGATÇE:

enaniyet: benlik; kendini beğenme, kibir, gurur.

hukuk-u ibad: kulların hukuku, kul hakları.

hukukullah: Allah’ın hakkı.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

müstebidâne: müstebitçe, keyfî ve baskıcı bir şekilde.

mütekebbirâne: büyüklenircesine, kibirlenircesine.

tahakküm: zorbalık etme, zorla hükmetme, hükmü altına alma.

ubudiyet: kulluk.

zîr ü zeber: altüst, karmakarışık, darmadağın.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze'de dayanılmaz bir insani kriz yaşanıyor

    Muğla-Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

    Meteoroloji'den Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Menderes kabri başında yâd edildi

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: İdam ettikleri ülkenin refahı, huzuru ve demokrasiydi

    "Putin, çoktandır sınırları test ediyor"

    AB Komisyonu'ndan İsrail'e yönelik yaptırımlar

    Gazze yanıyor, İslâm âlemi çaresiz - Ortak tepki daha ileri adımlarla desteklenmeliydi

    BM: İsrail barış istemiyor

    AB'nin kıdemli Orta Doğu diplomatı James Moran: AB üyesi tüm devletler İsrail'e silah tedarikini durdurmalı
    📷

    Demokrasi tarihimizin kara günü: Adnan Menderes’in zalimce idamının 64. yıl dönümü

    Athletic Bilbao taraftarları da Filistin'i unutmadı: "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız"

    Fazıl Say'dan Gazze tepkisi: Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, sessiz kalmayın!

    Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

    İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda net konuşamadı

    Galatasaray, Almanya'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak

    Ford, Köln'deki fabrikasında 1000 kişiyi işten çıkaracak

    16 ülkeden 'Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği için ortak çağrı

    49 ilde suç örgütlerine operasyon: 115 şüpheli gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.