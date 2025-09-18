"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

Peygamberimizi (asm) tanımak

Hüseyin Şahin
18 Eylül 2025, Perşembe
Peygamberimiz (asm) 20 Nisan 571 tarihine rastlayan Rebiulevvel ayının 12. günü Pazartesi gecesi Mekke’de dünyaya teşrif ettiler. Babası Abdullah, annesi Amine’dir.

Babası Abdullah onun doğumundan iki ay kadar önce vefat etmiş ve bu mutlu güne  erişememisti. Dedesi Abdülmuttalib torununa Muhammed (Övülen) ismini vermişti. Ataları arasında böyle bir  ad  yoktu. Bunu duyanlar dedesine bu adı niçin koyduğunu sordular. 

Abdülmuttalib şu cevabı verdi: O’nu gökte  Allah’ın, yerde  ise insanların övmesini istedim. 

Bir gün Ashab-ı Kiram  peygamberimizin hayatının ilk günlerini anlatmasını istemişlerdi. O da  şu şekilde cevap vermişti:

“Ben  atam Hz. İbrahim’in duası, kardeşim Hz. İsa’nın müjdesi, annem Amine’nin rüyasıyım. Annem bana hamile olduğu sırada bir rüya görmüştü: İçinden bir nûr çıkmış ve bu nûr Suriye ‘deki sarayları aydınlatmıştı.”1

Hz İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kabe’yi inşa ederlerken şöyle dua etmişlerdi: “Bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor (ve şöyle dua ediyorlardı): Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Her şeyi hakkıyla işiten de sensin, her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin. Rabbimiz! Bizi  her şeyiyle Sana teslim olmuş kullar eyle. Neslimizden de Sana  itaatkâr bir ümmet yarat. Hac ve  Kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster, tevbemizi kabul et. Muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak Sensin. Rabbimiz! Neslimizden onlara Senin ayetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, kâinatın yaratılış sırlarını ve gayesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir  peygamber gönder. Kudreti  her şeye  galip olan da, hikmeti her şeyi kuşatan da muhakkak ki Sensin.”2

Hz. İsa (as) da şu müjdeyi vermişti: “Hani  Meryem oğlu İsa: Ey İsrail oğulları, demişti. Ben daha önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş  bir peygamberim.3

İnsanlık İçin Önemi:

İnsanlık tarihi itibariyle peygamberlik müessesesi hep  var  olagelmiştir. Özellikle uzun sayılabilecek bir  fetret  devrinden sonra insanlığın peygamber ihtiyacı daha da artmış bir durum arzediyordu..

İşte tam da bu  şartlarda Peygamber Efendimizin (asm) doğumu Allah’ın (cc) bütün insanlığa en büyük nimetlerinden birisidir.

Konu ile ilgili ayette buyuruluyor ki: “Gerçekten Allah (cc) mü’minlere  içlerinden bir peygamber göndermekle bir nimet bağışladı  ki, onlara  Allah’ın ayetlerini okur, onları günahlardan temizleyip hayra sevkeder ve onlara Allah’ın (cc) kitabını, hikmeti ve sünneti öğretir. Yoksa onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydi”.4

Gönderiliş Maksadı:

Peygamberimizin (asm) gönderiliş amacı ile ilgili olarak ise Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”5

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler”.6

Peygamberimiz de kendi gönderiliş maksadını “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildm”7 hadisi ile açıklamaktadır.

Rabbimizden, âlemlere rahmet olarak gönderilen, doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştirdiği gibi, bu gün de, bu zamanda da sevgi, merhamet ve rahmetin timsali olan sevgili Peygamberimizin (asm) dünyamıza teşrif ettiği ve içinde bulunduğumuz bu ayda yeniden manevî dünyamızı nurlandırmasını nı diliyorum.

Dipnotlar:

1- Şiblî, İslam Tarihi: 55.

2- Bakara Suresi: 127,128,129.

3- Saff Suresi:6.

4- Âl-i İmran Suresi: 164.

5- Enbiya Suresi: 107

6- Sebe Suresi: 28.

7- Müsned, 2: 381.

