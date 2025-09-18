Eşikten atlayanlar ve eşiğe takılanlar

Bilmiyorduk. Varlarmış.

Çıktıkları platforma “Eşitlik İçin Kadın Platformu” adını vermişler. Kısaltması da EŞİK.

Web sayfalarına bakılırsa aralarında eser miktarda başörtülü de var. Herhalde “İslamcı feminist” denilen türden. Ama bol miktarda Anıtkabir ziyareti resmi de bırakmışlar sayfalarına.

Yani kime neden minnettar oldukları açık.

Daha da önemlisi çarşaflı ve başörtülü Anıtkabir ziyaretçileri hakkında tek kelime etmemeleri de garip.

İşte bu elit ekip, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca geçen hafta camilerde hutbe makamından okutulan Türkçe vaaza tepki göstermiş. Önce o saçmalardan bazı seçmeler:

***

Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Eylül tarihli en son hutbesinde ise, Aile Yılı’na uygun şekilde aile kurumunu övüyor, kadın ve erkeklere ‘meşru nikahla’ aile kurmalarını ve aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmelerini öğütlüyor. Hutbede aileye yönelik en büyük tehditler ‘fıtrata aykırı sapkınlıkların ve nikahsız birlikteliklerin normalleştirilmesi; çıplaklık ve teşhircilik ile zinanın teşvik edilmesi; boşanmaların sıradan, öfke ve şiddetin olağan, alkol, kumar ve madde bağımlılığının normal gösterilmesi’ olarak sıralanmış. Hutbeye göre aileyi hedef alan bu tehditlerin kaynağı ise aileyi hedef alan bazı mihraklar, küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kadınların toplumsal rollerini “annelik,” “eşlik” ve “iffet” ile sınırlıyor, kadınların ve LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık taleplerini “küresel lobiler” ve “fıtrata aykırılık” üzerinden şeytanlaştırıyor. Hutbede yer alan “çıplaklık ve teşhircilik” referansı, M… grubuna karşı açılan soruşturmaya açık bir gönderme. Grubun sahne performansı üzerinden (hukuka tamamen aykırı biçimde) “teşhircilikle” suçlanması, kadınların kamusal alanda varoluşunun dahi kriminalize edilmek istendiğini gösteriyor. Kadınlar sanatta, sokakta, işte ya da evde eşitlik ve özgürlük talep ettiklerinde şiddetin, linç kültürünün ve nefretin hedefi haline getiriliyor.

Sorunları çözebilmek için sorunların kaynağını iyi tespit etmek gerekiyor. İktidar, aile kurmayı tercih eden vatandaşların aile kurmasını kolaylaştırmaya, aile içindeki huzuru ve aile bireylerinin mutluluğunu sağlamaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmek yerine eşitlikçi aile modeline saldırıyor.

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürecektir. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmiyoruz!

***

Bunları okuyunca insan gerçekten hayret ediyor.

Camiyle cumayla işi olmayan bu insanların camideki nasihat hakkında bu ölçüde hazımsız olması anlaşılabilir bir şey değil zira.

“Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi” dedikleri şey de açık saçıklığı ve cinselliği teşhircilik boyutuna taşıyan ve adına sanatçı dedikleri “zanaatkar”ları savunmak aslında.

Tek bir şeyi eksik bırakmışlar: “Fahişeliği meslek edinenlerin meslek haklarını da savunuyoruz” deselermiş tam olacakmış!

Hele Medeni Kanun’u savunma biçimleri tam bir fecaat. Taparcasına…

Allahtan memlekette Grup Yorum gibi ya da Selda Bağcan gibi bazı “ahlaken muhafazakâr” solcular da var da tek ses - tek nefes olamıyorlar.

Bu zavallılara bakınca insanın AKP’li olası geliyor. Ama hayır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz.

Biz kendi doğrularımızla hareket etmeliyiz.

Demokrasinin d’sini dillerine yakıştırmayan bu “fıtrat düşmanı” “mücadeleci”lerin muhafazakârlarla neden uğraştığını da iyi düşünüp doğru anlamalıyız.