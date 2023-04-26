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26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bu iktidar, sanki ‘küçük alâmetler’e masadak oldu!

Ali FERŞADOĞLU
26 Nisan 2023, Çarşamba
Hadis kitaplarında kıyamet alâmetleri ayrıntılarıyla anlatılırken, küçük ve büyük alametler olarak iki sınıfta incelenir. Küçük alametlerden birçoğu sanki bu iktidar döneminde çıkmıştır!

“İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak. 

Kötülük yaygınlaşacak. Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak (Açlık sınırı 9500 tl, yoksulluk sınırı 30 bin lira. Nüfusun yüzde 80’i açlık ve yoksulluk sınırında)…

“Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek. Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek. Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Namaz kılınmayacak. Emanete riayet edilmeyecek (işi, emaneti, ehline değil, akraba ve partidaşlarına peşkeş çekmiyorlar mı?) Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. (Bu kıyamet alametinin ta kendisi ülkemiz ve İslam aleminde cari)

“Yöneticiler insanlara zulmedecek. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek. (Allah Allah! Kaç masum insan “terörist” yaftası ile hapsedildi; mal mülklerine el konuldu. Ayrıca, enflasyon, faiz, zamlar da zulmün herkese teşmiş edilmesi…) “Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek. Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak. Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek. (Ne dersiniz, bakınız bakalım yolsuzlu, hırsızlı, ihaleli, hileli ticari hayata!) “Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek (Tedenninin mühim bir sebebi: Bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir. Münazarat, s. 55.)

“Kitapların sayısı artacak (başta baştakiler okuyanlar azalacak!). Gasp olayları çoğalacak... (Yolsuzluk, ihale vurgunları gibi direkt gaspların yanında enflasyon, zam ve pahalılıkla dolaylı gasplar da artmadı mı?” (TDV İslam Ansiklopedisi, “Kıyâmet Alâmetleri” maddesi)

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  • Oğuz Yiğiter

    26.4.2023 04:12:35

    Harika bir yazı Ferşadoğlu Hocam. Ana metinde referans kaynak karması yapmadan daha selis ve akıcı bir makale çıkmış. Tebrikler, dualar...

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