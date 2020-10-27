Dünya ve ebedî hayatımız için ne üretiyoruz?

Psikolojiye göre hareket, faaliyet ve üretim huzur ve mutluluktur. Zira, “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir.”

Biz bu dünyaya kesinlikle yemek-içmek, eğlenmek, için gönderilmedik. İlkokuldan başlayıp üniversiteye yüzlerce imtihandan geçeriz. Ancak, bir büyük imtihan ile karşı karşıya olduğumuzu da anlamamız gerekir! O da, sonsuz bir hayatı kaybetmek veya kazanmak imtihanı!

Evet, “Dünyada en büyük hakikat imandır.” İmanın şartları, esasları, rükünleri için ne yapıyor, ne üretiyoruz? “İmandan sonra en büyük hakikat namazdır.” Namaz için ne yapıyor ne üretiyoruz?

Hak ve Adl, Allah’ın iki Esma-i Hüsnalarındandır. Adalet ve bu cihanşumül hukuk prensibi için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, üretiyoruz?

En az 10 âyette şu emir tekrarlanır: “Emr-i bil ma’ruf, nehy-i a’nil münker, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle size farz kılındı.” 1 Bunun için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

“Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.” 2

Siyaset farz değil, vacip değil! Ama, Kur’ânî ve Nebevî, içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını öğrenmek, anlamak ve tebliğ etmek farz! Ne yapıyor ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz?

Zengin olmak, köşe dönmek farz değil, vacip değil. Bunlar için ne yapıyor, ne katkıda bulunuyor, ne üretiyoruz? Evet, bu hayat bir kamera şakası falan değil, gerçek!

“Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâllerine dönecekler ve Mevlâ-yı Kerîmlerine kavuşacaklar.” 3

Ve bunun için ne üretiyoruz?

Dipnotlar:

1- Lokman Sûresi’nin, 17.

2- Müslim, İman, 78.

3- Bediüzzaman, Asay-ı Musa, Enstitü/İnternet, s. 222.