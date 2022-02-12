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12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Neden e-gazete yanında mutlak kâğıt baskı?

Ali FERŞADOĞLU
12 Şubat 2022, Cumartesi
21. yüzyıla “Dijital Çağ”da deniyor. Öyle ise, mutlak tedbir alarak dijtal teknolojik hayata ayak uydurmak zorundayız. Zira, “İslâmiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir.” (Muhakemât, internet, s. 8)

E-kitap, e-gazetenin yanında, mutlaka evimize sokabileceğimiz kâğıt baskılı kitap, gazete ve dergiler de olmalıdır. Neden? 

● Evvelâ, e-gazeteye internete dalınınca artık yol, makas değiştirmek ve kaybolmak kolay!  

● E-gazeteden nerede, hangi haber, hangi yazı, hangi yorum, hangi araştırma ve makale var, görmek zor. Ama, kâğıt baskıyı önce gözden geçirir, nerede ne var görür, okur ve paylaşırız. Çoluk-çocuğumuzla oturup okuyabilir veya onlara tavsiye edip gösterebiliriz.  

● Diğer taraftan, kâğıt baskı demek, siz basın/medya dühyasında varsınız demektir. Dijitalde herkes sizi arayıp bulamaz.  

● Uzmanlar, dijital ve elektrikli alet ve cihazların yaydığı radyasyonun, radyoaktif maddelerin vücutta bütün organları etkilediğine dikkat çekiyor: Deride kızarıklık, ülserasyon, üreme hücrelerinde sterilizasyon (kısırlık), gözde katarakt, saçlı deride saç dökülmesi, bağırsaklarda ishal ve bulantı gibi reaksiyonlar. SDÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çömlekçi, yaptığı açıklamada, “Kablolar, elektrikli aletler, yüksek gerilim hatları, televizyon, bilgisayar, radyo antenleri, mikrodalga fırınlar, mobil ve cep telefonları, uydu antenleri ve verici antenlerin elektromanyetik dalgalar yayar; vücudun manyetik alanları ile yerkürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozar. Telefon frekanstaki elektromanyetik alanın insan geninde hasara yol açtığı bilimsel olarak ispatlandı. Manyetik alanların kanser, baş ağrısı, hafıza kaybı dahil birçok sağlık sorununa sebep olduğunu ortaya kondu. Elektrikli aletleri mümkün olduğunca uzakta çalıştırın. Kullanmadıklarınızı ya kapalı tutun ya da fişten çekin. Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterin…” (haberturk.com/saglik/haber/ 196132-evdeki-elektronik-cihazlar-cok-tehlikeli)

İşte kâğıt baskılı gazete bizi bir hayli zaman bu zararlardan uzak tutar!.. 

● İşte Yeni Asya 53 yıldır sürdürdüğü destansı iman, ibadet, ahlâk, hürriyet, demokrasi mücadelesi ve herkese örnek gazetecilik misyonuna kâğıt baskı olarak da devam etmeli! 

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