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Facia göz göre göre gelmiş

11 Mayıs 2024, Cumartesi 22:45
TBMM İliç Araştırma Komisyonu İliç Maden Sahası ziyareti etti. Komisyonun CHP’li üyesi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun İliç’de yapılan incelemelere dair açıklamada bulundu.

Felakete neden olan liç yığınının denetimsizlikten kaynaklandığını belirten Uzun, ”Faciaya neden olan liç yığınının denetimlerinde büyük bir eksiklik olduğu ortada. Şu ana kadar komisyonda dinlediğimiz 3 bakanlık da yığın liçini denetleme yetkisinin kendilerinde olmadığını belirterek adeta topu taca attı. Toplamda 58 milyon ton kapasiteli 4 faz’a 68 milyon ton liç dökülmüş. Ve üç bakanlık da yetkileri olmadığını düşünerek alanı denetlememiş. Kazadan hemen önce radar görüntülerine alanda bir çatlağın oluştuğu ve 3 gün boyunca hızla yayıldığı görülmekte. Daha önce de siyanür borularının patladığı ve birçok kez farklı  nedenlerle şirkete cezai işlem uygulandığı biliniyor. Facia adeta göz göre göre gelmiş” açıklamasında bulundu.

İstanbul - Sedat Serdar

 

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