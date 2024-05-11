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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsraillilerden hükümete ateşkes talebi

11 Mayıs 2024, Cumartesi
İsrailliler, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını hükümetlerinin imzalaması talebiyle birden fazla noktada gösteri düzenledi.

İsrail ve Filistinlilerin bir araya geldiği “Beraber Duruyoruz” isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla yaklaşık 1500 kişilik grup Tel Aviv’in merkezindeki Habima Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, “Refah’takiler de İsrail’dekiler de çocuk”, “Çocukların ölümüne yeter”, “Anlaşma hemen”, “Esirleri evine getirin”, “Hemen şimdi”, “Sadece barışla güvenlik gelir”, “Yarım yıllık cehennem artık bitsin” yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Kurulan sahnede Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu koltuğunu kaybetme korkusuyla ateşkese yanaşmamakla suçladı. Yüzlerce kişilik İsrailli grup, “Katiller”, “Hiçbir bedel esirler için çok değildir”, “Artık yeter”, “Refah’a saldırı=esirleri öldürmek” yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı. İsrailliler, “Hepsini getirin”, “Anlaşma şimdi”, “Anlaşma masada hadi imzala” diye slogan attı.

 

AA

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