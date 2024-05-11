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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze'deki son hastane de yakıt sağlanmazsa 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

11 Mayıs 2024, Cumartesi 07:42
Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin, yakıt yetersizliğinden dolayı 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyuruldu.

Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insanı yardım girişlerinin de durduğu Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşanan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 48 saat içinde yakıtın biteceğini dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin durdurulacağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in sağlık sistemini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesine yakıt tedariki de durduruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda başta yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebekler olmak üzere hasta ve yaralıların hayatlarının ciddi tehlikeye gireceği vurgulandı.

Yaşanacak sağlık felaketinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara "çok geç olmadan ve mümkün olan en kısa sürede" hastaneye yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insani yardım girişlerinin yapıldığı sınırların da kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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DSÖ: Sağlık sistemi "tamamen çökecek" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişlerinin de yapıldığı sınırların kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulundu.

Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

6 Mayıs'ta İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasıyla birlikte Nasır Hastanesinin de yer aldığı Gazze'deki bazı sağlık merkezlerine destek olduklarını belirten Harris, bu eylemi, Refah'a yönelik kara saldırısına karşın "bir acil durum planının parçası" olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Harris, DSÖ'nün çeşitli hastane, sahra hastaneleri ve belirli bölgelerde sağlık malzemeleri stokladıklarını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne yakıtın girmesinin önemine işaret eden Harris, "Yakıt olmadan hastanemizde yapılan her şey duracak. Buralarda hayat kurtaran tedaviler artık yapılamaz. Yani yakıt olmazsa kim ne yaparsa yapsın sağlık sistemi tamamen çöker." dedi.

Harris, sağlık sistemine erişimi yok etmenin herkes için felaket olacağının da altını çizdi.

 

 

AA

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