Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti

Avrupa üniversitelerinde, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım politikasına yönelik protesto gösterileri resmi bir hal almaya başladı.

İrlanda’nın en saygın üniversitelerinden Trinity College Dublin, Gazze’deki katliamı protesto eden öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından, Filistin’deki işgale destek veren İsrail şirketlerinden yatırımlarını çekme kararı aldı. Öte yandan, İspanya’da 76 üniversite, İsrail’deki üniversitelerle ilişkilerini keserek, Filistin halkına desteklerini ifade etti. Bu arada, Lozan ve Cenevre üniversitelerinde Filistin’e destek eylemleri de devam ediyor. Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarına akademik boykot uygulamasını ve Gazze konusunda net bir tavır almalarını talep ediyor. Haber Merkezi

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