Türkiye demokraside de son sıralarda

Türkiye dâhil 53 ülkedeki demokrasi algısını ölçen Demokrasi Algısı Endeksi’nin bu yılki sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye bu ankette, “demokrasi açığının” en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’de ankete katılan her beş kişiden üçü ülkesinin “yeterince” demokratik olmadığını belirtti. Türkiye bu oranla 53 ülke arasında 47’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin altında kalan ülkeler sırasıyla İran, Endonezya, Macaristan, Yunanistan, Peru ve Venezuela oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre Kopenhag merkezli Demokrasiler İttifakı vakfı tarafından her yıl yayımlanan Demokrasi Algısı Endeksi, kamuoyu araştırma kurumu Latana’nın bu sene 20 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında 53 ülkeden yaklaşık 63 bin kişiyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde hazırlandı.

Haber Merkezi