"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Bu milletin torunlarına kılınç çekilmez!”

Ali FERŞADOĞLU
11 Mayıs 2024, Cumartesi
Hak, hürriyet, adalet kahramanı Bediüzzaman’ı gerçek kaynaklardan araştırıp tanımayanlar, onu “hakiki cumhuriyete, meşrutiyete/demokrasiye, AB’ne” muarız zannediyor ve yanılıyor!

Şanlı Osmanlı, fikren, ilmen ve teknoloji olarak yenilenemediği için güçsüz düşmüş, yedi düvelin saldırısına uğramış, işgal edilmiştir. 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş. 1924 Anayasasında, “Bu devletin dini, din-i İslamdır!” maddesi konmasına rağmen “Bu din bize geri bıraktı!” düşüncesinde olan idareciler toplumu İslam dininden soyutlayacak şiddetli uygulamalara başlar. 

Buna karşılık, Şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. İşte bu isyan hazırlıkları arifesinde; “Sizin nüfûzunuz kuvvetlidir” diyerek, yardım isteyen bir zatın mektubuna, ’Türk milleti asırlardan beri İslamiyete hizmet etmiş ve çok velîler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez; siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vazgeçiniz’ diye cevap gönderiyor.”1 Fakat, yine de hükûmet Said Nursi’yi Batı Anadolu’ya sürgün ediyor! Fakat, Bediüzzaman asla boş durmuyor; on üç ders olan Nurun İlk Kapısı kitabındaki hakîkatleri ders verip, gizli olarak tab’ ediyor.

Nihayet, “Burada Said Nursî boş durmuyor” diye, gizli din düşmanları tarafından rapor tanzim ettiriliyor. Ve burada da, “Ücra bir köşede kimsesizlik ve gurbet hayatı içinde kendi kendine ölür gider” düşüncesiyle, Isparta vilayetine bağlı Barla nahiyesine gönderilmeye karar veriliyor.

Bediüzzaman Said Nursî Burdur’da iken, bir gün o zamanın Erkan-ı Harbiye-i Umûmiye (genelkurmay) Reisi Mareşal Fevzi Çakmak Burdur’a geliyor. Vali, “Said Nursî hükûmete itaat etmiyor; gelenlere dînî dersler veriyor” diye, şekvada bulunuyor. Mareşal Çakmak, Bediüzzaman’ı bildiği için, diyor ki: “Bediüzzaman’dan zarar gelmez; ilişmeyiniz, hürmet ediniz.”

Sürgün edildiği bütün yerlerde Bediüzzaman aleyhinde cebirle, resmî kimseler vasıtasıyla, dehşetli propagandalar yaptırılarak, ehl-i îmanın Üstad Bediüzzaman’a yaklaşmamaları ve dîni derslerinden istifade etmemeleri için çok menfì gayretler sarf ediliyor. Fakat, Üstadın îmanî derslerinin nüfuz ve kıymeti, ahali arasında kalbden kalbe sirayet ediyor ve eserlerine olan aşk ve muhabbet kalbleri istila ediyor.”2

Başta fikir, din, vicdan olmak üzere verdiği destansı hak ve hürriyetler mücadelesi meyvesini vermiş, 60’ın üzerinde dile çevrilmiş, Kur’an’dan sonra en çok okunan eser ünvanını kazanmış!

Dipnotlar: 

1-Tarihçe-i Hayat, Enst./intr., s. 135.;  

2-bknz., Age., s. 136.

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i

    İsrail’le ticaret durdu mu?

    Gazze'deki 360 bin yapı tamamen yıkıldı veya kısmen zarar gördü

    63 milyon lira "bilinmeyen numaralar"a harcandı

    BM, Filistin'e BM üyeliği talep edilen karar tasarısını kabul etti

    'Gazze'de siviller öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve onlara yardım etmemiz engelleniyor'

    Petropoulos: Gazze'deki durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

    AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı!

    Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın

    Borrell'e göre 4 ülke daha Filistin'i tanıyacak

    70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak

    İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor

    Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil

    Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

    Kamuda tasarruf lafta kaldı

    Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor

    İsrail’e yaptırım uygulansın

    Biden’ı oyla tehdit etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Süleyman Çelebi’ye, mevlidi yazdıran sır (Bursa Bediüzzaman mevlidi)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartı gasbına bir hukuk şamarı daha
    Ahmet BATTAL

    Zübeyde Hanımın nikâh sarayı
    Genel

    İsrail’le ticaret durdu mu?
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i
    Genel

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti
    Suphi Uğur Çörekçi

    Kanunu bilmesek de olur mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu milletin torunlarına kılınç çekilmez!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.