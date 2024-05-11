Yeni Asya Fidanlık Şimdi de X'te!

Bilgiye erişimde büyük bir kolaylık sağlayan internet, enformatik bir kaosu da beraberinde getirdi. Her an maruz kaldığı bilgi bombardımanı ve doğruluğu teyit edilmemiş "silik sözler" sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir mecra halini aldı.
İnternetin önümüze koyduğu bu problem daha çözüme kavuşmadan, bir de yanlış bilginin sosyal medya aracılığıyla hızla dünyayı dolaşması, işi bütünüyle bir çıkmaza soktu.
Daha önce İnstagram ve Facebook'ta, hak ve doğru tarafına taze bir kan olan Fidanlık, dinamik kadrosuyla artık yeni bir sosyal mecrada.
Geçtiğimiz yılın ocak ayından bu yana 1,5 senedir; gazetemiz portalından okuyucularımıza ulaşan Fidanlık, Instagram ve Facebook'un ardından X'te yapacağı paylaşımlarla hadiselerin üzerine Risale-i Nur'un şavkını düşürecek, takipçilerine gerçeğin kapısını aralayacak.
Fidanlık'ın X sayfası için: @fidanlikeki
Yazı, şiir, araştırma .vs. her türlü çalışmalarınız için: [email protected]
Haber: Ekrem Donbaloğlu
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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2
YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1