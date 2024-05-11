Yeni Asya Fidanlık Şimdi de X'te!

Bilgiye erişimde büyük bir kolaylık sağlayan internet, enformatik bir kaosu da beraberinde getirdi. Her an maruz kaldığı bilgi bombardımanı ve doğruluğu teyit edilmemiş "silik sözler" sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir mecra halini aldı.

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