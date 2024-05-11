Borrell: Bazı ülkeler AB değerlerine uymuyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bombalamanın durması için İsrail’e silah satılmamasını istedi.

Borrell, “İsrail’in bomba atmasının ancak ellerinde bomba olmadığında” duracağını söyledi. Orta Doğu’da yaşananlara karşı ortak tutum almak konusunda AB’nin “bölündüğü” yorumunu yapan Borrell, İspanya’nın pozisyonunda olmayan ülkelerin Birliğin kuruluş ilkelerine uymadığını savundu.

Borrell, Gazze için harekete geçmeyen AB’li liderlere, “Bazı Avrupalı meslektaşlarımız ‘Gazze’de çok fazla ölüm var, çok yazık!’ dediğinde sorulması gereken soru şudur: Kaç kişi çok fazla? Daha fazla olmaması için harekete geçmek üzere 50 bin kişinin ölmesini mi beklememiz gerekiyor?” sözleriyle tepki gösterdi. Bazı AB ülkelerinin Filistin devletini tanıma ihtimaline ilişkin Borrell, “Eğer birkaç ülke bu adımı atarsa, eminim daha fazlası da bunu takip edecektir. İki devletli çözüme gerçekten inananların bu konuda konuşmanın ötesine geçmesi harika bir şey” değerlendirmesi yaptı.