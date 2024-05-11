İsrail’le ticaret durdu mu?

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin ihracat yasağı konusunda geri adım attığını iddia eden İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ı yalanlarken, Reuters ise Bakanlığın Türk şirketlerine İsrail’e dolaylı ihracat izni verdiğini iddia ediyor.

Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil Reuters haber ajansı tarafından görülen bir belgede, Ticaret Bakanlığının İsrail’e ihracat yapan Türk şirketlerine ellerindeki siparişleri üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirebilmeleri için üç ay süre tanıdığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri adım attığını ve bu ülkeye yönelik ticaret kısıtlamalarının birçoğunu kaldırdığını iddia etmişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.