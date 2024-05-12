Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Muhakkak ki benim dostum ve yardımcım, kitabı indiren Allah’tır. Sâlih kulları koruyup gözeten Odur.” A’raf Suresi: 196 HADİS: Ne kötüdür o kul ki, dini âlet ederek dünyayı ister. Ne kötüdür o kul ki, şüpheli şeylere sarılıp dinî yasaklardan kurtulmaya çalışır. Camiü’s-Sağir, No: 1725

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