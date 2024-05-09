"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“Âdetullah ve sünnetullah” aynı mânâda kullanılmış!..

Ali FERŞADOĞLU
09 Mayıs 2024, Perşembe
İlâhiyatçı bir kardeşimiz, “22 Nisan 2024 tarihli yazınızda konu ettiğiniz sünnetullah kavramı Kur’ân’da kevni kanunlarla ilgili değil de sosyal kanunlarla ilgili gibi gözüküyor. Ne dersiniz?” dedi. Evet, “âdetullah” kevni; “sünnetullah” ise “sosyal” kanunlar için kullanılması gibi bir böyle bir nüans olabilir. Fakat, İslâmi kaynaklarda aynı mânâda da kullanıldıkları vakidir.

Allah’ın, kâinat, insan ve diğer tüm varlıklar için geçerli kıldığı kanunların tamamına âdetullah ve sünnettullah denir. “Âdetullah”, Allah’ın canlı cansız bütün varlıkların hareket tarzlarını düzenleyen, tedbir ve tanzim eden emirlerine, koyduğu değişmez kanunlardır. “Sünnet”in kelime anlamı “âdet, izlenen yol, metot, yöntem, sistem ve kanun” demektir. Sünnetullah ile âdetullahın mânâ bakımından aralarında bir fark yoktur, aynı anlamda kullanılırlar. Evet, âdetullah veya sünnetullah, Allah’ın irade ile kudret sıfatından gelen tekvinî (mükevvenat, oluşsal âlemin) şeriat kanunlarıdır. Ki, “evâmir-i tekviniye” ile tâbir edilirler. Dolayısıyla kâinata yerleştirilip cari ve faaliyetlerine esas olan İlâhî kanunlar manzumesidir.

Çekirdek ve tohumun toprak altında çatlayıp neşv u nema bulması, Güneş’in cazibe, çekme ve dafia itme kuvveti, canlıların hayat şartları ve rızıklarının mükemmelen tedbir, tanzimi, suyun kaldırma kanunu, yer çekim kuvveti, muhabbet, uhuvvet, cömertliğin olumlu olumlu gücü ve enerjisi; adavet, inat, hırs, kin gibi olumsuz duyguların menfi gücü; çalışmanın servet sahibi etmesi, tembelliğin sefalet ve fakirliğe sebep olması irade sıfatından gelen sünnetullah kanunlarıdır ve evâmir-i tekviniyedir.

Sünnetullah kanunlarına uyanlar mükafatlarını, uymayanlar ise cezasını peşinen dünyada görür. Müspet, pozitif veya menfi, negatif duygu ve hasletlerin karşılığı, sevabı veya cezası da peşindir der Bediüzzaman: “Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat dercetmiştir (yerleştirmiştir). Hasenatın içinde, âhiretin sevabını andıracak manevî lezzetler, seyyiatın içinde, âhiretin azabını ihsas edecek manevî cezalar derc etmiş. Meselâ: Mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevabını andıracak manevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalb dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.”1

Eğer “Bizim sünnetimizde asla değişiklik bulamazsın.”2 Yani, sünnetullah yalnız sosyal kanunlar için geçerlidir denilirse, Hz. Adem’in (as) çocuklarının evlenmesi, Yahudilikte haram olan şarabın Hz. İsa’nın (as) kaldırması gibi sosyal kanunlar değişmiştir! Hülasa, bu kanunlar hem ilmi, maddi sonuçları, gerçekleri hem de sosyal hayattaki kuralları kapsar.

Dipnotlar:

1-Uhuvvet Risalesi, s. 97.; 2-İsra Suresi, 77.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze’ye yardım sokamıyoruz

    1,5 milyon Filistinlinin gidecek yeri kalmadı

    İmamoğlu: Yine izlemekle mi yetineceğiz?

    Rusya'da beşinci Putin dönemi

    İsrail saldırdıkça eylemler yayılıyor

    İsraillilerden hükümete: Ateşkesi kabul et

    İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üs vuruldu

    Amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmak

    ABD: İsrail’e bomba sevkiyatını durdurduk

    Yüzde 57: Ülke kötü yönetiliyor

    Borç yükü çiftçiyi tarlasız bırakıyor

    AKP Kemalizmle uzlaşmayı mı tercih etti

    Muayene süresi 2 dakikaya düştü

    Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştiriyor

    Devlet kilitlendi

    Liseliler de Filistin’in yanında

    Türkiye’de de eylemler yayılıyor

    İsrail ateşkesi reddetti, Refah’ı ele geçirdi

    Borrell: Kabul edilemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam anayasasına hayır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Âdetullah ve sünnetullah” aynı mânâda kullanılmış!..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soğuk (ateşsiz) savaş dönemi
    Mikail YAPRAK

    Kar yağıyor
    Faruk ÇAKIR

    Velilere kulak verin!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân üzerinde tutmayan çamurlar
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’un “İhtilaflı Konuları Çözen Özgün Karakteri”: Hz. Hızır’ın Hayatta Olup Olmaması Örneği
    Cevher İLHAN

    Ba’de Harabi’l Gazze!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.