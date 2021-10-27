"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Risale-i Nur ışığında “enerji boyutları ve esir”

Ali FERŞADOĞLU
27 Ekim 2021, Çarşamba
Bir okuyucumuz, “Göz enerjisi ve nazar” (22.10.2021) başlıklı yazımıza şu yorumu yapmış: “Hanefi fukahası ‘madde var hakikatini’ esas almış. İnkârını ise, küfre denk görmüş. Dolayısıyla ‘madde; frekans ve enerjiden ibarettir’ yaklaşımına işi götürmek doğru sonuç vermiyor.”

Gayet tabiî ki, “İyi bilin ki Allah, gördüklerinizi ve görmediklerinizi ilkin nasıl yaratmış…” (Ankebût Sûresi, 19) mealindeki âyete göre, “eşyânın hakikâti sabittir.” Ki, “Enerji” derken madde inkâr edilmiyor zaten. Söylenen şey, “Madde, enerji, enerji de dalga boyutudur. Yani, maddî, varlıklar; enerjinin farklı yoğunluktaki görüntüleridir.” 

Bu da şöyle ispat ediliyor: 

“Maddenin en küçük yapı taşı, atomdur. Elektron, proton ve nötron ve olmak üzere üç kısımdır” deniyordu. Ancak her geçen gün yeni parçalar bulundu ve bu sayı arttı. Bugün 200’ü aşkın parça bulunmuş. Daha ne kadar daha keşfedilecek belli değil! Ve nötronun daha küçüğü, elektrondur. Onun da küçüklüğü, yani boyu, 10-3 (on üzeri eksi üç) cm, yani 1 cm’nin milyarda birinin on binde biri. Fiziğin ifadesiyle bundan daha küçük bir mesafe olamaz. Fakat mesafeleri daha da küçültüp, mesela 10-13 (on üzeri eksi on üç) ve daha küçük bir mesafenin yokluğunu da kimse iddia edemez! Şu halde, sıfır mesafeyle on üzeri eksi on üç santimetre arasında ‘Hilbert‘ ismi verilen bir boşluk var. Buraya madde sığmıyor. İşte, maddenin sığmadığı, teleskopların veya daha hassas cihazların görmediği bu küçük mesafe, fizik olarak değil, matematik olarak vardır. İşte, madde ötesi, fizik ötesi bu mekân, mânâ, gayb âlemidir. Ve burada da sayısız ruh türleri yaratılmıştır. (Dr. Haluk Nurbaki, Bilim Açısından İmanın Altı Şartı, s. 29-30)  

İki huniyi biribirine ters tuttturunca, “sıfır” noktasının ötesi mânâ, gayb âlemi; bu tarafı “…atomaltı, atom, hücre, uzuv, unsur ve kâinat” denen kademe kademe maddeyi oluşturuyor!..  

Risale-i Nur’daki ”madde, enerji, esir” pasajlarına göz atarsak: “Mâdem eşya var ve sanatlıdır; elbette bir ustaları var. (Sözler, s. 436) Hakikî hakàik-ı eşya (varlıkların hakikatı, içyüzü), esmâ-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya (varlıkların temel özelliği) ise, o hakàikın gölgeleridir.” (Sözler, s. 573) Bizim gölgemiz fotoğraf, esmânın gölgesi varlıklar! 

“Fennen ve hikmeten sabittir ki, bu haddi yok feza-yı âlem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki ‘esir’ dedikleri madde ile doludur… 

“Madde-i esiriye, esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülâta ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet, nasıl ki buhar, su, buz gibi havâî, mâyi, câmid üç nevi eşya aynı maddeden oluyor. Öyle de, madde-i esiriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mâni-i aklî olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar olmaz. (Lem’alar, s. 7, https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/) 

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?

    Elektriğe ''sessiz zam'' yapıldı

    Traktörümü satacağım

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    'Avrupa’daki asgari ücretle 4 kat fazla akaryakıt alınıyor'

    Geri adım atan kim?

    Perinçek: Elçiler geri adım atmadı

    ABD: Açıklamamız Viyana Sözleşmesiyle tutarlı

    Devlet bir kişiye teslim edilmez

    THY, Sudan seferlerini iptal etti

    BM'den 'Afgan sivillere yardımları artırma' çağrısı

    Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırdı

    Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

    Çin'de 4 milyon nüfuslu şehir için tam kapanma kararı

    Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler devam ediyor

    Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuracağını açıkladı

    Benzine bir zam daha

    BM'den İsrail'in bazı Filistin STK'lerini 'terör örgütü' listesine almasına tepki

    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Süreç kurbanlarının sonu gelmiyor: Hukukçu baba ve doktor kızının dramı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?
    Genel

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir
    Ahmet BATTAL

    Parsela non grata
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeş ülkelerde darbe sıtması
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçiler krizi”nin akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur ışığında “enerji boyutları ve esir”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.