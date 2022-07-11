Bayramı beklerken

ŞİİR

Bir gün gelecek o bayram. Hak kiminse onun olacak. Yalan susacak. Doğruluk doğacak her yerden. Kuşların yuvası bozulmayacak. Karınca ezilmeyecek. Hah işte bu ekmek... Bu aradığımız yürek denecek. Aynalarda pırıl pırıl bir şey... Gözyaşlarımdaki tebessüm... İnsanlık denilen sûret... Sevinçten ebedî gülecek. O bayram gelecek bir gün; O sonsuz düğün... Hürriyetin elleri elimde... Çocuklar imrenecek bana. Hepsini kucağıma alacağım. Ne var ki bunda! Zulüm zincire vurulmuş. Hürriyetin gözleri gözlerimde... O bayram gelecek.

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.