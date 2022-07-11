Bayramı beklerken

Bir gün gelecek o bayram.
Hak kiminse onun olacak.
Yalan susacak.
Doğruluk doğacak her yerden.
Kuşların yuvası bozulmayacak.
Karınca ezilmeyecek.
Hah işte bu ekmek...
Bu aradığımız yürek denecek.
Aynalarda pırıl pırıl bir şey...
Gözyaşlarımdaki tebessüm...
İnsanlık denilen sûret...
Sevinçten ebedî gülecek.
O bayram gelecek bir gün;
O sonsuz düğün...
Hürriyetin elleri elimde...
Çocuklar imrenecek bana.
Hepsini kucağıma alacağım.
Ne var ki bunda!
Zulüm zincire vurulmuş.
Hürriyetin gözleri gözlerimde...
O bayram gelecek.