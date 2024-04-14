"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

“Bir Nisan okuma…” denemesi -

Ali HAKKOYMAZ
14 Nisan 2024, Pazar
Ân diyarı (32)

Nisan bir âşiyan ve aşina yüz gibi;

Kış artık dağlarda; biraz da öksüz gibi...

Oraları bilmem de... buralarda nisan var;

Baharlarda sonsuzluğu müjdeleyen nişan var.

*

Nisan sana da -ayrı bir- munis geliyor mu Selim Ali? 

Nereden kalmaysa okul sıralarında “Nisan bir” şakaları yapılırdı; hemen hepsinde oyuna gelirdim. 

Çok mu saftım; bilmem! Belki de… 

Saflık neydi? 

Hep önde olmak, göz açıklık, aman beni kimse aldatmasın da… gücün hangisine yeter ki! Birinden kaçsan ötekine yakalandığın bir körebe oyunu gibi bir şey… Yalanın ve doğrunun kol kola gezdiği bir çarşı…

Her şeye rağmen yaşamak güzeldi. 

Bu Nisan sana geldi diye müdahil oldu Bilgin Abi. 

İçinden geçtiği mevsimlerin—alacak verecek hesapları dışında—kaç kişi farkındaydı ki? 

Az önce misafir olduğumuz evden çıkınca ay nerde diye başımı çevirince Şevvâlin dördüne girdiğini gördü. Boğaz’ın üzerindeydi ve birazdan elvedaya hazırlanıyordu. Yan bahçede: “Ayva çiçek açmış; yaz mı gelecek?” bestesine tempo tutan iki ayva ağacı… Bahar… Baharın içinde bunca ikram… Bunca letafet… Orhan Veli şaşkınlığın başka bir şıklığında: “Deli eder insanı bu hava…/ Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç…” Baharı bitecek oluşu Selim Ali’yi tatlı hüzne de atardı. 

Evet… Bahar bir kavuşmalar panayırı idi. Tefekkür fiyatına bakabildiğin kadar bak   çiçekli miçekli tepecikler…  

Yaşamayı bilen için bunlar cennet seyirleri idi de adı Hacı Bekirliğe çıkmış olanlar vardı. Bilgin Abi’nin içinde fırtınalar kopuyordu. Yetmişe yürüyen yaşına baktı aynada. Eh işte! Biraz yorgun hissetti kendini. Çok gayreti vardı insanlığın nefes almasına pencere, kapı aralamak sadedinde. 

Nisan demek, baharı koklamak hürriyetin Çağıl Çağıl kulaklara dolması demekti. Fakat fukaralığın gümbür gümbür gezdiği yerlerde açan çiçeklerin, uçan kuşların adını söyleyebilir miydiniz? 

Bak Selim Ali şu bahçenin kenarındaki eflatun; leylak… Taa çocukluğumdan kokusu hâlâ burnumda… Aynı zamanda leyleklerin de geliş zamanı…

Bilinir mi desem de bilinir ki kast-ı mahsusla insanların elindeki eteğindeki alınıyor ki emre amadeler çoğaldıkça, insanlık azaldıkça birileri keyfini bozmayacaktı. 

Ah Hacı Bekir Amca, ah! Doyumsuzların ağına düşenlerin ilki ve sonu değilsin elbette.

Bilgin Abi’nin dinleyesi olduğu saati Selim Ali tahmin ederdi. O ara ya bir ney üfler ya da bir şeyler mırıldanırdı 

 *

HACI BEKİR’İN YAKASI

-Hürriyet ve meşveret âşıklarına çölde su niyetine…-

Bizim oralarda…

Hep yırtılır Hacı Bekir’in yakası.

Hacı Bekir… deyip geçme!

Bütün yükünü o taşır mahallenin.

Bir kavga döğüş varsa o koşar.

Hiç bi’ kârı yok, hâ!

Hak rızası…

Halk rahat etsin davası…

Ama Hacı Bekir şimdi ağır hasta…

Hattâ depremde enkaz altında… 

Ete ekmeğe muhtaç da…

Çıkarmaz sesini.

Sakin, mütevekkil, mütevazı…

İpek gibi, pamuk gibi…

Buğday benizli…

Hizmette en önde…

Ücrette geride…

El açmaz; Allah’tan başkasına.

Hacı Bekir Amca, hakkını kaptırma!

Kavgaya gürültüye karışma!

Bu ülke senin; bilesin!

Sen ne dersen o olur.

Yasakları sen kaldırdın.

Senin adın hürriyet…

Eken, biçen sensin…

Sana mazot, sana traktör, sana su gerek…

Şurdan kalk; şuraya otur, yok.

Sana kimse surat asamaz.

Sen muhabbet ve şûrayı bilirsin.

Bütün kararları Meclis alacak.

Yakan yırtılmasın diye…

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürdün'de OHAL ilan edildi

    Irak, hava sahasını kapattığını duyurdu

    İsrail: İran İHA saldırısı başlattı

    Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdı

    Uysal: İktidar, İsrail zulmünü sadece izledi

    Silah ihracına iptal davası

    Guterres’ten itidale davet

    Filistin için birlikte çalışın

    Teleferik tesisinin yıllık kontrolleri yapılmadı mı?

    Almanya: İsrail soykırımını desteklemiyoruz

    "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık''

    Akdeniz'de aynı günde iki ayrı göçmen faciası yaşanmış!

    7 günde 55 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

    Özrü kabahatinden büyük

    Antalya'da teleferik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 5 kabindeki 29 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

    E-sigara gençleri hedef alıyor

    Bayram tatili dönüşü zehir olmasın

    Han Yunus patlamamış mühimmatla dolu

    Çocuklara giden yardımı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gün gelir...
    Genel

    Ürdün'de OHAL ilan edildi
    Genel

    Irak, hava sahasını kapattığını duyurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Savlı Şükrü Efe’nin uyanışı
    Durmuş Ali İnci

    Seçimlerde gözden kaçan hakikat
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk kanunları keyfîliği reddeder
    Ahmet BATTAL

    Sembol isimler, Bediüzzaman ve Yeni Asya
    Faruk ÇAKIR

    Bekir Berk’ten hatıralar
    Rifat OKYAY

    Başına buyruk meşveret mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.