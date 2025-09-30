"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Dindar demokratlar

Ali HAKSEVER
30 Eylül 2025, Salı
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Emirdağ Lahikasında beş yerde “Dindar Demokratlar” tabirini kullanarak demokratları tarif eder. “Bu vatanda dört parti vardır” 1 buyurarak partileri fikirleri, felsefeleri ve toplumdaki karşılıkları yönüyle değerlendirerek tercihini “Demokratlar” ve “Dindar Demokratlar” olarak ortaya koyar.

Dört partiden birisi olan ve milletin millî ve manevi değerleri üzerinden siyaset yapan partiye “Millet Partisi” der ve “Eğer İttihad-ı İslâm’daki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın mânâsındadır, dindar Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur” 2 buyurarak millî ve manevî değerlerin ancak Demokraside ve Demokrat Parti’de millete faydalı bir şekilde uygulama alanı bulacağını ifade eder. Irkçılık ve dini siyasete âlet etme durumunda ise büyük sıkıntılara sebep olacağını hatırlatarak Millet Partisi mensuplarını ikaz eder. Bediüzzaman ayrıca Ticanilerin din adına yaptıkları menfî hareketlerin Demokrat Partiye yüklenmemesi gerektiğini de ifade eder. Dindar ve dine hürmetkâr demokratları da “Hakaik-ı İslâmiyeyi” nokta-i istinat etmeye davet eder. Bunun için “Ayasofya’yı ibadete açarak İslam dünyasının desteğini almak ve Risale-i Nurun resmen neşrini sağlayarak Nur Talebelerinin ve dindarların desteğini almaları” tavsiyesinde bulunur.3 Ama ne var ki1960 darbesi ve sonrasında ki darbeler bu tavsiyelere uymalarına fırsat vermemiştir. 

Dindar demokratlık ne anlama gelmektedir? Bediüzzaman bunu da dindar demokrat olarak tanımladığı “Adnan Menderes” ismini vererek yoruma imkan vermeyecek netlikte ifade etmiştir. Zira mücerret ifadeler ancak müşahhas misallerle anlaşılabilir. Dindarlık ve demokratlık yorumlanabilir. Bu sebeple Bediüzzaman “Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım” 4 cümlesi ile müşahhas hale getirmiştir. Dindarlık yalnız namaz ve oruç gibi ibadetlerle ölçülemez. İnsanların dindarlıkları bulundukları mesleği dine uygun şekilde ifa etmesi ile anlaşılır. Gerçek dindarlık kalpte iman ve Allah korkusunun hakim olmasıyladır. Çiftçi ve tüccarın dindarlığı malına haram katmaması, memurun dindarlığı görevini en iyi şekilde yapması, idarecinin dindarlığı ise yönetimde hürriyet, meşveret ve adaleti tesisi etmesi ve zulme sapmaması iledir. Siyasî hayatta dindarlığın gerektirdiği bu vasıfları Demokrat Parti felsefesi ve sistemi gereği, “Din ve Vicdan Hürriyeti”  “İlim ve Fikir Hürriyeti”nin sağlanması dinin “Hürriyet, Meşveret, Kanun Hakimiyeti” prensiplerinin uygulanmasıyla kendisini gösterir. Bu da ancak hürriyetçi demokrat anlayışın hakimiyeti iledir. Bunu da demokratlar sağlayabildiği için Bediüzzaman namaz kılmasalar ve dine lakayt olsalar da “dine hürmetkar olmaları” sebebiyle “Dindar demokrat” olduklarını ifade etmiştir. 

Bediüzzaman, Adnan Menderes’in dine hürmetkâr olması ve “Din ve Vicdan Hürriyetini” sağlaması sebebiyle kendisine “İslâm Kahramanı”  ve “Dindar Demokrat” demiştir. daha sonra Millet Partisi anlayışı Bediüzzaman’ın demokratlara yaptıkları tavsiyeleri, dinî ve millî değerleri istismar ettikleri gibi istismar ederek iktidarlarının devamı için kullanmışlardır. Bu “istismarcılık” konu üzerinde yazmaya devam edeceğiz. 

Dipnotlar: 

1- Emirdağ Lahikası, s.547.; 2-Emirdağ Lahikası, s.548

3-Emirdağ Lahikası, s.549.; 4-Emirdağ Lahikası, s.549

5-Emirdağ Lahikası, s.556.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

    Kaan yerli ve millî değilmiş

    Trump-Erdoğan Görüşmeleri: Gerçekçi bir okuma

    Gazze’nin İşgali: Almanya neden İsrail’in tarafında?-2

    Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

    Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

    Özgür Özel: Vahşî özelleştirmelere karşıyız

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?
    Genel

    Kaan yerli ve millî değilmiş
    Genel

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor
    Genel

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye
    Genel

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz
    Genel

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor
    Genel

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.