ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Siyasî giyotin

M. Latif SALİHOĞLU
30 Eylül 2025, Salı
GÜNÜN TARİHİ: 30 Eylül 1981

Başına medeniyet maskesini takan Fransa, aslında giyotin cezasını uygulamakla tanınan bir devlet. Bu vahşiyane ceza, o ülkede çok yakın bir zamana kadar da yürürlükteydi. 

Evet, yaklaşık 200 sene müddetle Fransa’da uygulanan giyotin cezası, 30 Eylül 1981’de çıkarılan yeni bir kànun maddesiyle yürürlükten kaldırılmış oldu.

Şimdi, bu utanç verici meselenin tarihteki yerine ve seyrine şöyle kısacık bir nazar gezdirelim.

«

Söz konusu “giyotinle kafa kesme” cezası, 1789'daki Büyük Fransız İhtilâliyle kanunlaştı. 

Bu kanun, hiç vakit kaybedilmeden hemen tatbik sahasına konuldu. Öyle ki, ihtilâle muhalif olarak görülen, veya muhalif kategorisine konulan yaklaşık 15 kişinin derhal ve seri bir şekilde idam edilmesi için, “giyotinle infaz” yöntemi tercih edildi.

İhtilalciler, bu yöntemi uygulamaya koymakla, etrafa korku ve dehşet vermeye çalıştılar. Tâ ki, kimse onlara itiraz etmesin ve her direktiflerine boyun eğsin istediler.

«

Günümüz itibarıyla daha çok matbaa sektöründe kâğıt kesmek için kullanılan giyotin âleti, Fransa'da tâ 1970'lere kadar idamlık cezaların infazında kullanıla geldi.

Giyotin cezası, “medenî Fransızlar”a göre, hem seri halde idam, hem de fazla acı çektirmeyen bir yöntem olarak kabul ediliyordu. 

Bu ceza yöntemi, iki asır kadar uygulanmasıyla acaba kaç insan idam edildi? Kaynaklarla net bir rakama rastlayamadık. Konu üzerinde araştırmaya yapanların ifadesine göre, “1789’dan 1970’lere kadar yüz binlerce insan bu yöntemle idam edildi” deniliyor. Şüphesiz, infazların büyük bir kısmı, ihtilâlin hemen sonrasında gerçekleştirildi.

«

Giyotinli idamların infazı, uzun süre halka açık şekilde yapılıyordu. Bu yönteme Haziran 1939’da son verildi. Demek ki, 140 seneden fazla bir zaman müddetince halka açık ve üstelik tezâhürat eşliğinde “giyotinle kafa kesme” yöntemi uygulanmış.

Fransa’da giyotinli idam cezası, son olarak 1977 yılında uyugulandı. 30 Eylül 1981 tarihinde ise, bu cezanın yürürlükten kaldırılmış oldu.

«

“Kanunî giyotin”de sabıkalı durumda olan Fransa, aynı zamanda hem “siyasî giyotin,” hem de “ekonomik giyotin” uygulamaktan da sabıkalıdır. Bilhassa, Afrika’nın yoksul topluluklarına yaptıklarıyla insanlık adına utanç verici bir zulmün, bir cürmün sahibidir kendisi.

Siyasî ve ekonomik giyotin, sadece “resmî sömürgecilik” dönemiyle sınırlı değil. Hâlen de, Orta Afrika’daki tam 14 ülkenin para birimini kendi bankalarının kontrolü altına almış durumda. O paraların hem değerini, hem de ticarette trafiğini kendisi tayin edip yönlendiriyor. İtalya’nın şimdiki Başbakanı Meloni, bu meseleyi dile getirdiği bir basın toplantısında Fransa’nın Afrika politikasına ateş püskürdü. Üstelik, eline Fransa’nın onlara layık gördüğü o 14 ülkenin ortak parasını alarak yaşanan vehameti detaylıca nazara verdi.

Anlaşılıyor ki, şu giyotinli cezalandırma yöntemi, Fransız idarecilerinin âdeta ruhuna işlemiş. Kendi vatandaşlarının kafasını kesmeyi bıraksa bile, meselâ Afrika’daki topluluklar için kanunî, siyasî, iktisadî her türlü giyotinli cezalandırma yöntemini kesintisiz şekilde devam ettire geldi. Aynı yöntemi hâlen de bir şekilde devam ettirdiği anlaşılıyor.

