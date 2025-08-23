"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Siyaseti dine alet etmek

Ali HAKSEVER
23 Ağustos 2025, Cumartesi
Bediüzzaman siyaseti dine alet ve dost yapma mesleğinde gitmiştir ve siyasete böyle bakmıştır. Bu durumda dini siyasete alet etmeden siyaseti dine nasıl dost yapmıştır? Şimdi nasıl yapılabilir? Bunun üzerinde durmak lazımdır.

Menfaat üzere çarhı kurulan siyasetten de tarafgir ırkçı ve ideolojik siyasetten de şeytandan kaçar gibi kaçıp Allaha sığınmıştır. 

Bu çerçevede siyasete bakarak siyaseti olması gereken yere oturtarak doğru siyaset yapmalı ve bu siyasete destek olmalıdır. Bu da hürriyetçi olmayı gerektirir. Hürriyetçi olmak siyasette muktesit meslektir. Bediüzzaman bu mesleği takip etmiştir.

*

İstanbul’a ilk geldiği yıllara rastlayan ve Meşrûtiyet’in ilanı ile birlikte başlayan çok partili dönemde siyaseti dine hizmetkar kılmak için hürriyet ve meşrutiyeti meşruiyet sınırları içinde tasvip etmiş; o zamanın hürriyetçileri olan “Ahrar” fırkasını desteklemiştir. 

1920’den sonra Cumhuriyeti kuranlara TBMM’deki “Beyannamesinde” “İslâmiyet’in şeâirini ihya etmeleri halinde muvaffak olacakları” telkininde bulunmuştur. Ancak Laiklik adına dine cephe alarak “istibdad-ı mutlak” ile yönetimine geçince siyaseti şu gerekçe ile bırakmıştır:

“Eski Said, Nur'un parlak hasiyetinden gelen kuvvetli ümit ve tam teselli ile siyaseti İslâmiyet’e âlet etmek fikriyle hararetle hürriyete çalışırken diğer bir hiss-i kablelvuku ile dehşetli ve lâdini bir istibdâd-ı mutlakın geleceğini bir hadis-i şerifin manasından anlayıp elli sene evvel haber vermiş. Said'in tesellî haberlerini o istibdad-ı mutlak yirmi beş sene bilfiil tekzip edeceğini hissetmiş ve otuz seneden beri ‘Eûzü billâhi mineşşeytâni vessiyâse’ deyip siyaseti bırakmış, Yeni Said olmuştur.” (Münazarat, s. 38.)

*

1946’dan sonraki çok partili dönemde ise mevcut siyasî ortamı dine ve vatana en faydalı şekle getirme gayreti içinde olmuştur. DP’yi desteklerken yine Meşrutiyet dönemindeki ölçülerle hareket etmiştir. Demokrat Partinin “Hürriyet ve Demokrasi” adına “Din ve Vicdan Hürriyeti” gereği “Şeâir-i İslam” olan “Ezan ve Din Eğitimi” konusundaki tutumundan dolayı siyaseti dine dost ve âlet ettiğini görerek desteğini vermiştir. 

Siyaseti dine dost yapmak ve alet etmek “insan hak ve hürriyetleri” çerçevesinde “din ve vicdan hürriyetinin” uygulanması olduğunu bize ders vermiştir. Siyaseti dine dost yapmak Hürriyetçi Demokrasi ile olacağını bize göstermiştir.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı

    Husiler İsrail'i vurdu

    Netanyahu, ateşkes olsa bile Gazze’yi işgal edeceklerini söyledi

    Soykırımda son perde: İsrail topyekün işgal başlattı

    Kısıtlama var, resmî genelge yok

    UAEA: Çernobil'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

    "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz"

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

    Güney Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem

    Büyük işgale adım adım

    Millet fakirleşiyor, güç odakları zenginleşiyor

    Acıları yarıştırma niyetinde değiliz

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin gündemiyle olağanüstü toplanıyor

    'Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum'

    Memur, hakem heyetine güvenmiyor

    ABD, Filistin'i tanımamaları için Avrupa'ya baskı yapmış!

    İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin acilen toplatılmasına karar verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.