"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

“Düşman TV”yi unutma!

Faruk ÇAKIR
30 Eylül 2025, Salı
Ne kadar farkında olup olmadığımız tartışılır, ancak mevcut TV kanallarını izleyenlerin akıl sağlıklarını muhafaza edebilmeleri gerçekten zordur.

Haklı olarak “Çocuklarımızı cep telefonlarından koruyalım, küçük yaştaki çocukların eline ‘akıllı cep telefonları’ vermeyelim” diyoruz. Uzmanlar da bu konuda uyarıcı ve ikaz edici açıklamalar yapıyorlar. Bu vesile ile onlara da teşekkür edelim. 

Ancak son zamanlarda TV’deki yayınların zararlarına dikkat çeken, çocuklardan önce anne baba ve aileleri uyaracak uzman görüşleri pek duyulmuyor. 

Allah’a şükürler olsun ki TV’lerde dizi ya da haber izleyenler arasında değiliz. Ara sıra misafirliğe gittiğimizde TV’lerde “en masum” kabul edilen “haber programları”na maruz kalıyoruz. Günümüz şartlarında birine “Şu haberleri izleme, fayda değil zarar görürsün” deseniz mutlaka size “deli” nazarıyla bakar. Öyle ya dünya ‘haberler’ üzerinde dönüyor. Bir toplulukta işlenen ve o gün haberlerde yer alan herhangi bir cinayet üzerinde yorum yapamazsanız “gündemi takip etmemiş” kabul edilir ve kınanırsınız. Evimizde TV olmadığı için en yakın arkadaşlarca çok defa kınanmışızdır.

Çok yakın zamanda yine bir akraba ziyaretinde bir TV kanalındaki haberlere maruz kaldık. İşlenen bir aile cinayetini anlatıyordu, ama haber bir türlü bitmiyordu. Aynı görüntüler belki 10, belki daha fazla ekrana geldi. Katleden ve katledilen kişi ile ilgili ajite edici sunumlar, yorumlar birbirini izledi. 

Hemen her gün bu ve benzeri haberlere maruz kalan bir TV izleyicisinin akıl sağlığını muhafaza etmesi gerçekten de zor değil mi?

Prensip olarak yasaklama ile dertlerin çözülemeyeceği bellidir, ama başka pek çok siyasî yorum ve haber sebebiyle TV’lere ceza yağdıran RTÜK acaba bu konuda ne düşünüyor? Doğru olmayan, doğru olsa bile vatandaşı çok da ilgilendirmeyen, mahkemeye intikal etmiş bir hadiseyi abartarak ve kabartarak günde meselâ 22 defa tekrarlamanın bir müeyyidesi olması gerekmez mi?

TV idarecileri “Vatandaş böyle haberleri izliyor, bu yolla reyting kazanıyoruz” diyebilirler. Onlara denilecek sözlerden sadece biri, “Milletin akıl sağlığı sizin izlenme oranlarınız için feda edilemez” olmalı.

Bu meselenin üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Çirkin haberler, cinayet haberi sürekli tekrar edile edile sıradanlaşıyor ve artık insanlar vurdumduymaz hale geliyor. Mümkün olduğunca görüntüsüz ve bilgi vermeyi aşan abartılı çirkin haberlere bir sınır gelmeli.

Çocuklarımızı ‘akıllı telefonlar’dan korurken kendimizi ve ailemizi tehlikeye atmayalım...

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

    Kaan yerli ve millî değilmiş

    Trump-Erdoğan Görüşmeleri: Gerçekçi bir okuma

    Gazze’nin İşgali: Almanya neden İsrail’in tarafında?-2

    Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

    Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

    Özgür Özel: Vahşî özelleştirmelere karşıyız

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?
    Genel

    Kaan yerli ve millî değilmiş
    Genel

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor
    Genel

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye
    Genel

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz
    Genel

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor
    Genel

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.