“Düşman TV”yi unutma!

Ne kadar farkında olup olmadığımız tartışılır, ancak mevcut TV kanallarını izleyenlerin akıl sağlıklarını muhafaza edebilmeleri gerçekten zordur.

Haklı olarak “Çocuklarımızı cep telefonlarından koruyalım, küçük yaştaki çocukların eline ‘akıllı cep telefonları’ vermeyelim” diyoruz. Uzmanlar da bu konuda uyarıcı ve ikaz edici açıklamalar yapıyorlar. Bu vesile ile onlara da teşekkür edelim.

Ancak son zamanlarda TV’deki yayınların zararlarına dikkat çeken, çocuklardan önce anne baba ve aileleri uyaracak uzman görüşleri pek duyulmuyor.

Allah’a şükürler olsun ki TV’lerde dizi ya da haber izleyenler arasında değiliz. Ara sıra misafirliğe gittiğimizde TV’lerde “en masum” kabul edilen “haber programları”na maruz kalıyoruz. Günümüz şartlarında birine “Şu haberleri izleme, fayda değil zarar görürsün” deseniz mutlaka size “deli” nazarıyla bakar. Öyle ya dünya ‘haberler’ üzerinde dönüyor. Bir toplulukta işlenen ve o gün haberlerde yer alan herhangi bir cinayet üzerinde yorum yapamazsanız “gündemi takip etmemiş” kabul edilir ve kınanırsınız. Evimizde TV olmadığı için en yakın arkadaşlarca çok defa kınanmışızdır.

Çok yakın zamanda yine bir akraba ziyaretinde bir TV kanalındaki haberlere maruz kaldık. İşlenen bir aile cinayetini anlatıyordu, ama haber bir türlü bitmiyordu. Aynı görüntüler belki 10, belki daha fazla ekrana geldi. Katleden ve katledilen kişi ile ilgili ajite edici sunumlar, yorumlar birbirini izledi.

Hemen her gün bu ve benzeri haberlere maruz kalan bir TV izleyicisinin akıl sağlığını muhafaza etmesi gerçekten de zor değil mi?

Prensip olarak yasaklama ile dertlerin çözülemeyeceği bellidir, ama başka pek çok siyasî yorum ve haber sebebiyle TV’lere ceza yağdıran RTÜK acaba bu konuda ne düşünüyor? Doğru olmayan, doğru olsa bile vatandaşı çok da ilgilendirmeyen, mahkemeye intikal etmiş bir hadiseyi abartarak ve kabartarak günde meselâ 22 defa tekrarlamanın bir müeyyidesi olması gerekmez mi?

TV idarecileri “Vatandaş böyle haberleri izliyor, bu yolla reyting kazanıyoruz” diyebilirler. Onlara denilecek sözlerden sadece biri, “Milletin akıl sağlığı sizin izlenme oranlarınız için feda edilemez” olmalı.

Bu meselenin üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Çirkin haberler, cinayet haberi sürekli tekrar edile edile sıradanlaşıyor ve artık insanlar vurdumduymaz hale geliyor. Mümkün olduğunca görüntüsüz ve bilgi vermeyi aşan abartılı çirkin haberlere bir sınır gelmeli.

Çocuklarımızı ‘akıllı telefonlar’dan korurken kendimizi ve ailemizi tehlikeye atmayalım...