"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

İltica

Nuriye Sağdıç
30 Eylül 2025, Salı
Hayat yolculuğunda mukallit hayallerin tutunduğu, nice birbirinden uzak işlerin ve suretlerin gönlümüzde yer bulup karmakarışık renklerin ya da ardı ardına işitilen seslerin karıştığı, tablolarda beliren suretler anlık ve bîkarar olduğu bir hâl.

Hikmetini çözemediğimiz esrarın, sebeplerin yolculuğuna düşüp neticelerinin ancak yorumlayabildiğimiz kısmı; ıztırar hâlinde cebelleşen ruhun çırpınışları...

Destursuz bir müdahaleye avazın yettiği kadarla kalmayan, özürlerin affı çağrıştırmaya uzayıp da gittiği, kimisi süratle kimisi tam aksine, zıtların girift olduğu, camit olmaktan azade.

Gölgeler gerçek değilken bulutsu kalır. Ayn-ül hayat bir munislikle gülümser hâlbuki. Arz-ı hâlimiz avarızımızı itiraftır. Yetinemeyiz olanla, sonsuzluğa namzetken. Acz, fakr ve zayıflık iliklerimize işlemişken.

Çiçekli yollar çıkmazken önünüze her daim, zevalden sonrasıdır gittiğimiz asıl olan. Geçici dediğimiz her ne varsa müstakbelden mazi sayfalarına dökülmüştür çoktan. Benliğimiz emaneten hamletmiştir ne varsa. Gelmesi muhakkak olan tek hakikat kuşatmıştır benliğimizi. Neye tutunsak o demde kaçıverir elimizden. Bağrına bastıkça yaralar, acıtır oysa. Dikenleri avuçlarımızı parçalar. Anlık hayatın gün batımlarında buluruz kendimizi, özümüzü. ”Batıp gidenleri sevmemek!” adına.

Simsiyah bulutların dağılışını rahmete gark olarak tecrübe ederiz an be an. Nurdan satırlar okunur eksenimizde. Tomurcuklar “ehlen ve sehlen” söyler ruhumuza. Ahsen bir ahvali giyinir cismimiz. Diz çöküp el açmak hislerin cesedi okuttuğu hal olur.

Tüm karmaşık duyguların ilâcıdır iltica. Bilip bilemediğimiz ne varsa bizim için açılıp nihayetinde rahmet kucağına götürür. Tüm hacatımıza cevaplar sıralanır. Yerden göğe uzanır daracık bakışlar…

“İşte ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun.” (Sözler 23. Söz, İkinci Mebhas)

(Bizim Aile dergisi, Temmuz 2025)

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

    Kaan yerli ve millî değilmiş

    Trump-Erdoğan Görüşmeleri: Gerçekçi bir okuma

    Gazze’nin İşgali: Almanya neden İsrail’in tarafında?-2

    Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

    Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

    Özgür Özel: Vahşî özelleştirmelere karşıyız

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?
    Genel

    Kaan yerli ve millî değilmiş
    Genel

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor
    Genel

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye
    Genel

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz
    Genel

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor
    Genel

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.