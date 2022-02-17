"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Gün yerine hüzün doğdu o sabah

Ali Rıza AYDIN
17 Şubat 2022, Perşembe

Ümittir, olmazlara olur dedirten
Ümittir karanlıkta ışık belirten. 

Her gün bir ümitle koşup gittiğimiz, birkaç küçük haberle sevindiğimiz kırk gün, hüzün ile son buldu. 

Eşim Fatma Hanım, tam kırkıncı gününün sabahı Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

Hastahanenin yoğun bakım ünitesinde, yoğun bir ıztırapla kaldığı ve bir iki dakikayla da sınırlı olsa, ara sıra görüştüğümüz zamanlar, hâlinden hiç şikâyet etmez, “İnşaallah iyileşeceğim” derdi. Biz de onu hem teselli eder, hem de, söylediği bu ümit dolu sözle teselli olurduk.  

Hep kelimelerin, cümlelerin arkasında bir ışık arar; doktorların dudaklarında bir tebessüm görsek, müjde sayar; o geceyi, uyuyarak geçirirdik. 

Regaib Gecesi, yokluğuyla hüzünlendim ve ona, gönül dolusu duâ ettim; Rabbimizden, Şâfî ism-i şerifi hürmetine şifasını istedim. 

Biz, kuluz. 

İstemek bizden, vermek O’nun şanından!  

Bir gün, evimizdeki çiçekler arasında onun en çok sevdiği Orkide’nin tomurcuk verdiğini gördüğümde heyecanlandım ve derinliklerimden gelen bir fısıltıyla; “İnşaallah, bu tomurcuklar açıncaya kadar, afiyetle evimize döner” dedim, içim sızlayarak; bekleyişle, ümitle… 

O an kalemim konuştu dilime bedel ve o ruh hâletiyle bir beyit yakaladım, alelacele: 

Çok sevdiğin Orkide, tomurcuğa durdu, bak 

Gittin, yattın oralarda; uyan artık, uyan kalk. 

O gün, son günün, birkaç gün öncesiydi… 

Yoğun bakım ünitesinin kapısı açıldığında gördüğüm Fatma Hanımın gözleri kapalıydı. Görevli hemşireler, “Hastanız bugün hep uyuyor” diye ifade ettiler, gördüğüm bu flu tabloyu. 

Yine ümitlendim; “Zahir acıları bir parça dinmiş olmalı” dedim, kendi kendime. 

Nereden bilebilirdim ki o gözlerin, bir süre sonra, açılmamak üzere kapanacağını? 

Bir sabah, çağırdılar; “Durum ciddî” dediler.  

Çoluk çocuk koştuk hastane kapısına, korku dolu canhıraş bir çabayla. 

O zaman, kırkıncı gün ve yoğun bakım ünitesi önünde geçen kırk dakikaya, kırk türlü endişenin sığdığı, ürpertinin resm-i geçit zamanı! 

Ve nihayet, kulağıma çalan, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” sesi… 

İşte, bu âyetin sesi, bizde kesti nefesi! 

“El-mevtü hakkun” 

İmanımız o ki; her canlı ölümü tadacaktır. 

Fatma Hanım gibi; nice Fatmalar, Ayşeler; nice Aliler, Veliler gibi… 

Ruhumuzda metcezir,  gözlerimiz buğulu… 

Gün yerine hüzün doğdu, o sabah. 

Fakat biliriz ki: O’ndan gelen, O’na gider. Ve biliriz ki, her şey fâni; bâkî olan ancak, O. 

Velhasıl;   

Sahne, son sahne: Acı bitti; o da gitti… 

Rabbim, Fatma Hanıma ve cümle mevtâlarımıza rahmetiyle; affıyla, mağfiretiyle, merhametiyle muamele eylesin. Âmin. 

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlik değişim ve demokrasi istiyor

    ABD'de son 1200 yılın en büyük kuraklığı

    Sağlıkçılar grevde

    Nehirlere karışan ilaçlar sağlığı tehdit ediyor

    Yeni Asya’nın yanındayız

    Enerji fiyatları en çok artan ülkeyiz

    Karamollaoğlu: Cansuyu oldu, nefes aldırdı

    Yargı kararları uygulanmazsa güven zedelenir

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz

    Yüzde 80 ekonomiden memnun değil

    Zamların sebebi enerji politikası

    Fransa'da yüksek lisans başvurusunda Müslümanlar ayrımcılığa maruz bırakılıyor

    Tek amaç işsizliği dört sene ötelemek

    Konut fiyatlarının en çok arttığı iller

    İlaçta yeni tedarik sorunları yaşanabilir

    MHRS’de neden randevu bulunamıyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun her geçen ay inişini göreceğiz

    Kamuya güvenin artması, yolsuzluk ve yoksulluğun azalmasına bağlı

    Cengiz Holding mahkeme kararını beklemiyor

    Hukuka da vicdana da aykırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Onurumuzu satmayız”
    Genel

    Yeni Asya’nın yanındayız
    Ali FERŞADOĞLU

    Haksızlık karşısında susan dilsizler kim?
    Ahmet BATTAL

    Dağları mesken edenler meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Ne olursa iktidar sorumlu tutulur?
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Mikail YAPRAK

    Şahin Beyin mektubu ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rumeli seyahati dönüşü ve savaş yılları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’yı karalama hastalığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.