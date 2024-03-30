Bir kitap ki; yaş kuru, bütün âlem içinde..
İnsanlığın rehberi, mücessem bir biçimde..
Vahy edildi, Nebî’ye; suhuflarla, o Furkan..
İns ve cinne Şârî’den, bir kelâm-ı Hak, Kur’an..
Kim ki muti’, hükmüne; dünya ukbâ, şâd olur..
Muterizler, sakarın, nâr’ı ile kahrolur..
Bir kitap ki mushaf’ı, var olalı, ellerde..
O mushaf’ın âyâtı, gece gündüz dillerde..
Hak Teâlâ medhetmiş, göğsünde yer vereni..
Alkışlıyor, melekler; onu, hemdem edeni..
Mevhibedir, İlâhî; Kur’an, cümle beşere..
Düşmez, ona yâr olan; biiznillâh, kedere..
Bir kitap ki; behresi, beher derdin dermanı..
İlelebed hükümrân, yüce Rabbin fermanı..
Hayatlanan hayata, envârıyla fer oldu..
Yeryüzüne, ahkâmı, hurûfuyla zer oldu..
Kainâtın başında bir akıl ki, sermedî..
Vecde geldi, varlıklar; zikr-i cehrî, ebedî..
Bir kitap ki; hem zikir, hem fikirdir, hem hikmet..
Ona tullâb olana, paha biçilmez nimet..
Mü’minlere, hüdâdır; ol Hüdâ’nın zâtından..
İnen, ilim deryası; Zülcelâl’in, katından..
Kitâbullah, son mesaj! Gelmeyecek, bâdehû..
Yerin göğün hâlıkı, mâlikidir; Allah, Hû!.