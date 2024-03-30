ŞİİR

Bir kitap ki; yaş kuru, bütün âlem içinde.. İnsanlığın rehberi, mücessem bir biçimde.. Vahy edildi, Nebî’ye; suhuflarla, o Furkan.. İns ve cinne Şârî’den, bir kelâm-ı Hak, Kur’an.. Kim ki muti’, hükmüne; dünya ukbâ, şâd olur.. Muterizler, sakarın, nâr’ı ile kahrolur.. Bir kitap ki mushaf’ı, var olalı, ellerde.. O mushaf’ın âyâtı, gece gündüz dillerde.. Hak Teâlâ medhetmiş, göğsünde yer vereni.. Alkışlıyor, melekler; onu, hemdem edeni.. Mevhibedir, İlâhî; Kur’an, cümle beşere.. Düşmez, ona yâr olan; biiznillâh, kedere.. Bir kitap ki; behresi, beher derdin dermanı.. İlelebed hükümrân, yüce Rabbin fermanı.. Hayatlanan hayata, envârıyla fer oldu.. Yeryüzüne, ahkâmı, hurûfuyla zer oldu.. Kainâtın başında bir akıl ki, sermedî.. Vecde geldi, varlıklar; zikr-i cehrî, ebedî.. Bir kitap ki; hem zikir, hem fikirdir, hem hikmet.. Ona tullâb olana, paha biçilmez nimet.. Mü’minlere, hüdâdır; ol Hüdâ’nın zâtından.. İnen, ilim deryası; Zülcelâl’in, katından.. Kitâbullah, son mesaj! Gelmeyecek, bâdehû.. Yerin göğün hâlıkı, mâlikidir; Allah, Hû!.

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