İsraillilerden hükümete: Ateşkesi kabul et

İsrailliler, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birden fazla noktada hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, “Masada bir anlaşma var bunu imzala”, “Hiçbir bedel esirler için çok değildir”, “Artık yeter”, “Refah’a saldırı=esirleri öldürmek” yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı. İsrailliler, “Hepsini getirin”, “Anlaşma şimdi” “Masada bir anlaşma imzalayın” diye slogan attı. Göstericiler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri temsilen bir tabutta ateş yaktı. İsrail polisi, göstericilerin yaktığı tabutu söndürdü. İsrailli aktivistler, Batı Kudüs’teki Yafa Caddesi’nden Başbakanlık Çalışma Ofisi yakınlarındaki Paris Meydanı’na yürüdü. İsrail polisinin zaman zaman göstericilere müdahale etmesiyle arbede yaşandı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı. AA

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