Tek adam anayasasına hayır

Geçen dönemde CHP başörtüsü için yasal düzenleme teklifini yaptığı zaman, AKP karşı teklif olarak gündeme getirdiği bir-iki maddeyle sınırlı anayasa değişikliği konusunu bu defa daha geniş bir çerçevede topyekûn bir “yeni anayasa” projesi olarak yeniden ortaya attı.

Bunun için görevlendirildiği anlaşılan Meclis Başkanı Kurtulmuş, partileri ziyaret ederek destek talebinde bulunuyor. Bu partiler arasında DEM Parti de var. Her seçim öncesinde iktidar partisinin ve ortaklarının “teröre destek ve ihanet”le suçladığı ve seçimden sonra, halkın oylarıyla seçilen bazı başkanlarının kayyım operasyonlarıyla alaşağı edildiği DEM Parti...

İktidar blokunun çifte standardını tekrar tekrar sergilediği bir konu bu. Mecliste bu partinin oy desteğine ihtiyaç duyduğu zaman kapısına giderek destek talebinde bulunan, ama diğer zamanlarda, hele seçim süreçlerinde aynı partiyi “terör destekçiliği” ile suçlayıp “hain” ilan eden bir samimiyetsizlik.

Peki, aynı iktidarın “yeni anayasa”yı bir kez daha gündeme taşımaktaki niyeti ve hedefi ne?

Yaklaşık 22 senesi AKP iktidarında geçen 41 yıl boyunca yürürlükte olan darbe anayasasının yerine demokrat bir anayasa ikame etmek mi, yoksa 15-20 Temmuz gölgesinde ve OHAL ortamında dayatılan tek adam rejimini tahkim ederek sürdürmek mi?

Bir taraftan “siyasette yumuşama ihtiyacı”ndan dem vururken diğer taraftan hukuksuz ve baskıcı uygulamalarını tamgaz sürdüren iktidarın bu konuda verdiği mesajlar, asıl niyetinin tek adam rejimini kendi hedeflerine uygun rötuşlarla devam ettirme niyetini açığa vuruyor. Erdoğan’a dördüncü kez adaylık yolunun açılması ve artık iyice zora giren 50 artı 1’in 40 artı 1 şeklinde değiştirilmesi yönündeki talepler bunun ifadesi.

Dahası, mevcut anayasanın AYM ve AİHM kararlarına uyma zorunluluğunu öngören amir hükümlerini tanımayan ve göz göre göre çiğneyen iktidar zihniyeti, üyelerinin çoğunu kendisi atadığı halde yine engel olarak gördüğü AYM’yi ya tamamen devredışı bırakma veya kontrolüne alma gibi bir hedefin peşinde.

Muhalefetin bunları netice verecek bir anayasa projesine “evet” demesi kesinlikle söz konusu olamaz ve olmamalı. Türkiye’nin tek adam rejimini pekiştirecek değil, sona erdirecek, evrensel standartlarda ve gerçek anlamda demokratik bir anayasaya ihtiyacı var.