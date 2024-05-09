DKT’nin mutlu günü

Değerli dostların arz-ı endam ettiği güzel bir Cumartesi günü…

Açılımı Dost-Kardeş-Talebe olan DKT Yapım’ın kutlu ve mutlu gününde, emek veren gönüller ve çehresi tebessüm çiçekleriyle bezeli gönüllülerle birlikteydik.

Yani, DKT Yapım’ın stüdyo açılışında…

Stüdyonun üretim birimlerini birer birer gezdik. Stüdyo, yani müessese teknik ekipman olarak eksiksiz, yeterli ve hizmete hazırdı. Kalifiye insan ihtiyacının ise eğitilerek, öğretilerek kendi iç potansiyelinden karşılanacağı; hâlihazır çalışmaların da şu ana kadar bu şekilde olduğu anlatıldı.

Bu vesileyle görmediklerimizi gördük, duymadıklarımızı duyduk.

Program, genç kardeşimiz Salih Müştak’ın Fetih Suresinden okuduğu aşr-ı şerifle başladı.

Tanıtım, Ali Serdar Beykoz’un sunumuyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasında Kâzım Güleçyüz, işin mahiyetine ve önemine temas ederek, evvelce yapılan çalışmaları nazara verdi.

Projenin mimarı, CEO’su, prodüktörü; “film üretimi” adına, bu işin tekniği cümlesinden akla gelebilecek birçok zoru üstlenen ve üstesinden gelen Osman Gökmen’in bu projeyle ilgili rüyalarını, hülyalarını; ideallerini ifade ettiği detaylı ve değerli açıklamalarını dikkatle dinledik.

Orhan Kaşlıoğlu ve Ali Vapurlu da, konuşmalarıyla programa katkıda bulundular.

Açılış programının finalinde ise, DKT Yapım’ın var oluş hikâyesini; çekirdeğin nasıl çatladığını ve nüvenin nasıl neşvünema bulduğunu anlatan güzel bir film izledik. Gördüklerimiz, duyduklarımız ciddi bir inanmışlığın ekrana akseden kareleriydi.

Gönlün, gönüllülüğün olmaz zannedilenleri nasıl oldurduğunu duyduk ve duygulandık.

Eminim ki o gün, oradaki güzide hazırûnun bu konuda söyleyeceği, anlatabileceği teşekkürlük şey çoktu; ama müstamel malûmatlara da, artık, pek yer yoktu.

Çünkü Hz. Mevlânâ, “Dün, dünde kaldı cancağızım. / Bugün yeni şeyler söylemek lazım” diyor ya, işte, tam da öyle.

Zira insanların bakış açısı değişmiş, izleyicinin, izlediğinden beklediği değişmiş. Dahası, film tekniği ve teknolojisi değişmiş. Dolayısıyla, sanırım bugüne, bu günün gözüyle ve gözlüğüyle bakmak daha uygun olacak.

Bunca değişime rağmen değişmeyen temel umde ise, DKT Yapımın inandığı doğrular, kriterler ve hiç kimseyi hiçbir zaman yanıltmayan rehberi.

Hâl böyle olunca, yapmayı planladığı ve bir ideal olarak masasına yatırdığı konu, “sanata din giydirmek”.

Zira sanat, Sani-i zü’l-cemâl’in esmasına ayine.

DKT Yapım, güzel filmler yapacak; biz de baktığımızı göreceğiz inşaallah.

Evet…

Açılış programının sonunda, renkli simaların hazır bulunduğu ve—kısa da olsa—hasbihâle imkân bulduğumuz cana safa ikram masalarına uğramamak olmazdı.

Velhasıl: Her şey, her ayrıntı düşünülmüş.

Eh, bize de takdir etmek, can-ı yürekten tebrik etmek düşüyor.

Cenab-ı Hak, hizmete hizmet edecek olan bu şirketin yolunu açık, bu yolun yolcularının da emellerini ve emeklerini semeredâr eylesin.