Rusya'da beşinci Putin dönemi

Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir törenle beşinci kez ülkesinin lideri olarak göreve resmen başladı.

Aziz Andrew salonuna kırmızı halı üzerinde uzun bir yürüyüşle giren Putin yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, “Biz birleşik ve büyük bir halkız. Birlikte tüm engellerin üstesinden geleceğiz, tüm planlarımızı hayata geçireceğiz ve birlikte kazanacağız” dedi. 1999’dan bu yana Rusya’da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olarak görev yapan 71 yaşındaki Putin’in yeni görev süresi altı yıl. VOA Türkçe’nin haberine göre Putin’in yemin ederek göreve başladığı tören, Rusya’nın Ukrayna’da iki yılı aşkın süredir devam eden savaşı nedeniyle ABD ve diğer bazı Batılı ülkeler tarafından boykot edildi.

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