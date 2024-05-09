"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İzmir'de ilk Hac kafilesi dualarla 'Kutsal Topraklar'a uğurlandı - '7 yıldır bekliyorduk, rüyalarımıza giriyordu'

09 Mayıs 2024, Perşembe 10:11
İzmir'de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek olan Hacı adayları (280 kişi), aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

Hacı adaylarının duygu yüklü ve heyecanlı olduklarını belirten Demirel, "Kafilelerimizde toplam 280 hacı adayımız var. Hacca giden kardeşlerimiz ve yakınları heyecanla, yıllardır hac vazifesine kavuşmayı bekliyorlar. Allah sağlıkla, afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah. İlk durağımız Medine olacak. Orada 4-5 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçmiş olacağız. Yolculuğun heyecanını taşıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Torunlarıyla havalimanına gelen ve eşi ile beraber hac vazifesini yerine getireceğini anlatan 58 yaşındaki Cengiz Polat, "Hacca gitmeyi 7 yıldır bekliyorduk. Rüyalarımıza giriyordu. Allah bize de nasip etti. Cenabıallah'ın evine gidiyoruz. İnşallah huzurla varacağız. Gazze'deki, Türkiye'deki kardeşlerimize, tüm Müslüman alemine dua edeceğiz." dedi.

Hacca gitmek için 12 yıldır beklediğini dile getiren 63 yaşındaki Sabahat Doğantay da çok mutlu olduğunu dile getirerek, isteyen herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından hacı adaylarıyla birlikte dua edildi.

Duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, havalimanından kalkan uçakla Medine'ye hareket etti.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğrencilerinden Cambridge yönetimine soru: Rusya'ya yaptığınız gibi İsrail'le ilişkileri neden kesmiyorsunuz?

    47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Biden: Eğer Refah'a girerlerse İsrail'e silah göndermeyi durduracağım

    İzmir'de ilk Hac kafilesi dualarla 'Kutsal Topraklar'a uğurlandı - '7 yıldır bekliyorduk, rüyalarımıza giriyordu'

    ABD’ye çağrı üstüne çağrı

    50 bin hamile kadını etkileyecek

    En fazla mülteci Türkiye'de

    BM: Gazze’ye yardım sokamıyoruz

    1,5 milyon Filistinlinin gidecek yeri kalmadı

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü eleyerek Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu

    İmamoğlu: Yine izlemekle mi yetineceğiz?

    Rusya'da beşinci Putin dönemi

    İsrail saldırdıkça eylemler yayılıyor

    İsraillilerden hükümete: Ateşkesi kabul et

    İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üs vuruldu

    Amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmak

    İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine indi

    ABD: İsrail’e bomba sevkiyatını durdurduk

    Yüzde 57: Ülke kötü yönetiliyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam anayasasına hayır
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı
    Cihan CAMBAZ

    Gülüm
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’un “İhtilaflı Konuları Çözen Özgün Karakteri”: Hz. Hızır’ın Hayatta Olup Olmaması Örneği
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân üzerinde tutmayan çamurlar
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur
    Ali FERŞADOĞLU

    “Âdetullah ve sünnetullah” aynı mânâda kullanılmış!..
    Mikail YAPRAK

    Kar yağıyor
    Cevher İLHAN

    Ba’de Harabi’l Gazze!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.