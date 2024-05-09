"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İmamın mal beyanı

Ahmet BATTAL
09 Mayıs 2024, Perşembe
Baştan söyleyelim ki yanlış anlaşılmasın:

Bu yazıda maksadımız, işini hakkıyla ifa eden ihlaslı ve muhterem din görevlilerini rencide ya da rahatsız etmek değil. Buna kimsenin hakkı yok.

Yazıda maksadımız Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını ve yöneticilerini eleştirmek de değil. O konudaki haklarımız saklıdır.

Elbette her kurumsal yapıda insan unsurundan kaynaklanan bazı hatalar bulunabilir. Ama bu küçük kusurlar sebebiyle tüm kurumsal yapıyı eleştirmek ya da tahrip etmek doğru değildir. Hele bu zamanda, yani zındıkların, din hizmetlerini ve Diyaneti sürekli göz önünde tutup yıpratmaya ve töhmet altında tutmaya çalıştığı dönemde hiç doğru değildir.

Bu yazıda bizim maksadımız, dolaylı bir delil yardımıyla, Diyanet’in alelade bir devlet kurumu ya da kamu kurumu olmadığını ve dolayısıyla devlet yöneticileri ve bilhassa siyasetçilerle Diyanet arasındaki ilişkinin buna göre doğru şekilde kurgulanması gerektiğini göstermek.

Mal beyanı konusu seçimler öncesinde cumhurbaşkanı ve belediye başkanı adaylarının mal beyanı açıklamaları üzerinden epeyce tartışıldı. Bu konudaki genel düzenleme yetersizliği ve derbederlik de böylece ortaya çıkarılmış oldu. Ama biz bugün işin başka tarafındayız.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 1. maddesine göre Kanunun amacı, “rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele”.

Ancak Kanun kamu görevlilerinin mal beyanında bulunmasını emrederken çok geniş bir kapsam çiziyor.

O kadar ki, gazete patronları, gazete çalışanları ve köşe yazarları (kanundaki tabiriyle “fıkra yazarları”) bile mal beyanında bulunmak zorunda. Ta ki köşe yazarları kalemlerini ve köşelerini satarlarsa bu tesbit edilebilsin ve cezalandırılabilsinler.

Kanunun 2/e maddesine göre “kamu hizmeti gören memurlar” mal bildiriminde bulunmak zorunda.

Ancak kanun din görevlileri için herhangi bir istisna belirtmiyor. Onları da “din görevlisi” değil “kamu görevlisi” sayıyor. Oysa bu yanlış bir bakış açısının ürünü.

Diyanet bünyesinde olup hac organizasyonu yapan veya Diyanet’in akçeli işlerini yürüten ya da Diyanet Vakfının malını muhafaza eden ve harcayan kamu görevlileri elbette denetlenmeli. Zira onlar dünyevî yönü de olan bir iş yapıyorlar.

Ama, “in ecriye illâ Alallah (benim ücretimi ancak Allah verir)” diyerek din hizmeti gören ve devletten aldığı aylığı; verdiği hizmetin karşılığı (ücreti) olarak değil iaşe bedeli (maaş) olarak alan din görevlilerinin, rüşvet ve yolsuzlukla ve dolayısıyla mal beyanı ile ne alakası olabilir ki?

Bir imama cennet için rüşvet verilemez. Neden hediye verildiği ve neden alındığı ayrıca tartışılabilir. Ama bu hediye de herhalde dünyevî bir maksadı elde edebilmek gibi amaçlarla verilmiş olamaz.

En “torpile açık” din hizmeti(!) olan mezar yeri tahsisi bile din görevlisinin işi olmadığına göre din görevlisinin dünyevî bir görevi yok ki bu dünyadaki bir görevini suistimal edebilsin ve bunun için rüşvet almış ya da yolsuzluk yapmış olsun.

O halde, olmayan bir riski takip edebilmek için mal beyanı anlamlı değil.

O halde, din görevlileri “bilinen anlamıyla” kamu görevlisi değil.

Zaten onlar kamu görevlileri için geçerli hiyerarşiye de tabi ve dahil değiller. (Bu sebeple çoğu şehirde müftü, fazileti sebebiyle bazı imamlara cemaat olur.).

O halde Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetten ve bürokrasiden bağımsızlaştırılmalı ve özerk bir yapıya kavuşturulmalı ki din hizmetlerinin üzerindeki lüzumsuz toz kaldırılmış olsun.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze’ye yardım sokamıyoruz

    1,5 milyon Filistinlinin gidecek yeri kalmadı

    İmamoğlu: Yine izlemekle mi yetineceğiz?

    Rusya'da beşinci Putin dönemi

    İsrail saldırdıkça eylemler yayılıyor

    İsraillilerden hükümete: Ateşkesi kabul et

    İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üs vuruldu

    Amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmak

    ABD: İsrail’e bomba sevkiyatını durdurduk

    Yüzde 57: Ülke kötü yönetiliyor

    Borç yükü çiftçiyi tarlasız bırakıyor

    AKP Kemalizmle uzlaşmayı mı tercih etti

    Muayene süresi 2 dakikaya düştü

    Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştiriyor

    Devlet kilitlendi

    Liseliler de Filistin’in yanında

    Türkiye’de de eylemler yayılıyor

    İsrail ateşkesi reddetti, Refah’ı ele geçirdi

    Borrell: Kabul edilemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam anayasasına hayır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Âdetullah ve sünnetullah” aynı mânâda kullanılmış!..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soğuk (ateşsiz) savaş dönemi
    Mikail YAPRAK

    Kar yağıyor
    Faruk ÇAKIR

    Velilere kulak verin!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân üzerinde tutmayan çamurlar
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’un “İhtilaflı Konuları Çözen Özgün Karakteri”: Hz. Hızır’ın Hayatta Olup Olmaması Örneği
    Cevher İLHAN

    Ba’de Harabi’l Gazze!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.