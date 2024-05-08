İsrail saldırdıkça eylemler yayılıyor

İsrail’in Refah’a kara saldırısı sürerken, dünyanın dört bir yanından öğrenciler Filistin’e destek gösterilerine devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında üniversite öğrencileri Filistin’e destek eylemi gerçekleştiriyor. Belçika’daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’nin Refah kentine kara saldırısının durdurulması talebiyle eylem başlattı. “Filistin’e destek vermek insanlığın yanında durmaktır” yazılı döviz açan öğrenciler, önceki sabah saatlerinde Filistin bayraklarıyla üniversite girişinde toplanarak sloganlar attı. Öğrenciler, açıkladıkları bildiride “İsrail’in 1,5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Refah kentine kara saldırısının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapmayı amaçladıklarını” dile getirdi. Eylemin 3 gün sürmesini planladıklarını ifade eden öğrenciler, bu sürede derslere girmeyeceklerini duyurdu.

Biz binleriz, milyonlarız

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Hür Üniversitesinde öğrenciler, Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi “Theaterhof”ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, “Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz”, “Filistin’e özgürlük”, “Tüm gözler Refah’ta”, “İsrail, terör devletidir”, “Almanya utan” şeklinde sloganlar atıldı. Öğrenciler, Gazze’de soykırımın durdurulmasını, Almanya’nın İsrail’e silah yardımı yapmamasını, Almanya’da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti.

‘İşgali durdur’

Hollanda’da Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde başlayan gösteriler, polis müdahalesine rağmen devam ediyor. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sonlandırmasını isteyen göstericiler, “Refah’tan ellerini çek”, “İşgali durdur” ve “Amsterdam Üniversitesi (UvA) seni suça iştirakten yargılıyoruz” yazılı dövizler taşıdı. İsviçre’de Filistin’e destek gösterileri Cenevre ve Zürih üniversitelerine yayıldı. İngiltere’de Oxford ve Cambridge dahil yaklaşık on üniversitede Filistin yanlısı protesto kampları kuruldu.

Derhal ateşkes

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelindeki üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterileri düzenliyor. Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde öğrenciler Sosyal Bilimler Fakültesi yerleşkesinin bahçesine yaklaşık 45 çadır kurup, “İnsan Hakları?” ve “Derhal Ateşkes” yazılı pankartlar astı. Finlandiya’da da Filistin’e destek grubu tarafından ülkenin en büyük akademik kurumu olan Helsinki Üniversitesi’nin ana kampüsünün önüne çadır kampı kuruldu. Göstericiler, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini kesene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler, üniversitenin tüm öğrenci değişim programı anlaşmalarını ve araştırma iş birliklerini feshetmesini istedi.