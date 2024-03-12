Çiçeklerin dünyası

Tebessümü, çiçeklerin, inşirahtır ruhlara
Fark edenler, hayret ile nazar eder onlara..
Yeryüzünü envaıyla, elvanıyla bezerler
Hafızada, suretleri, her mekânı gezerler..
Zarafetli menekşeler, ayaz demez, dayanır
Renklerinin cümbüşüyle cümle âlem boyanır..
Kar çiçeği bayram eder, arz-ı endam edince
Yüreğine bir kor düşer; kar yorganı gidince..
Boynu bükük lâle, dağda, hicranını serd eder
Meselinden, yıllar yılı, şairler hep bahseder..
İzdivaçlar, kelebekle, ilkbaharda yaşanır
Papatyanın açmasıyla körpe başlar taçlanır..
Raks ederken çiçek, böcek; leylak dalı çalışır
Bitmek bilmez bu âhenge, diğer dallar karışır..
Kıpkırmızı gelincikler, bir mevsimin alemi
Yüce Mevlâ’m, sanatıyla, tersim etmiş âlemi..
Güfte olmuş şarkılara, yaseminin mizacı
Herkes bunu bilmez amma; bazı derdin ilâcı..
Vecde gelmiş, sarıçiçek, Sübhanını zikreder
Sığmaz yere, “Hû” sesleri, arş-ı âlâ’ya gider..
Gonca vermiş gülü, düşün; yanağında, gülücük
İnşirahı yaprak, yaprak bir âlemdir, küçücük..
Duyacaktır kim dinlese kulak verip, yakından
Geldiğini, haber verir; Hakkın yüce katından..
Cumbalarda türlü, türlü boy gösteren çiçekler
Hasretiyle, sılasının, derinden ah çekerler..
O muhteşem kametiyle, bahçelerde, şakayık
Yer etmesi, gönüllere, malûm olan hakâyık..
Neşrettiği rayihaysa, meftununu mest eder
Hâl diliyle; “Yaradan’a, hamdüsenâ edin” der..
Orkide ki, süt beyazı; lâkin biraz üzülmüş
Açmaz oldu çoktan beri, ruh dünyası büzülmüş..
Hangisine el uzatsan, bin bir Esma, konuşur
Bakmaz isen, “harfî” ile gönül koyup, buruşur..
İşte, çiçek böyle bir şey; her hepsinde mânâ var
Bazısında, neş’e yüklü; kimisinde gizli zâr..
Yâ İlâhi! Bütün bunlar, Kudretindir, ebedî
Yazıp çizmek, masnûunu vasfedemez, edebî..
Çiçeklerin solmayanı, biliriz ki, Cinân’da
Dünyamızı, ukbamızı gülşen eyle, Yanında.