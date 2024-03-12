Çiçeklerin dünyası

Tebessümü, çiçeklerin, inşirahtır ruhlara Fark edenler, hayret ile nazar eder onlara.. Yeryüzünü envaıyla, elvanıyla bezerler Hafızada, suretleri, her mekânı gezerler.. Zarafetli menekşeler, ayaz demez, dayanır Renklerinin cümbüşüyle cümle âlem boyanır.. Kar çiçeği bayram eder, arz-ı endam edince Yüreğine bir kor düşer; kar yorganı gidince.. Boynu bükük lâle, dağda, hicranını serd eder Meselinden, yıllar yılı, şairler hep bahseder.. İzdivaçlar, kelebekle, ilkbaharda yaşanır Papatyanın açmasıyla körpe başlar taçlanır.. Raks ederken çiçek, böcek; leylak dalı çalışır Bitmek bilmez bu âhenge, diğer dallar karışır.. Kıpkırmızı gelincikler, bir mevsimin alemi Yüce Mevlâ’m, sanatıyla, tersim etmiş âlemi.. Güfte olmuş şarkılara, yaseminin mizacı Herkes bunu bilmez amma; bazı derdin ilâcı.. Vecde gelmiş, sarıçiçek, Sübhanını zikreder Sığmaz yere, “Hû” sesleri, arş-ı âlâ’ya gider.. Gonca vermiş gülü, düşün; yanağında, gülücük İnşirahı yaprak, yaprak bir âlemdir, küçücük.. Duyacaktır kim dinlese kulak verip, yakından Geldiğini, haber verir; Hakkın yüce katından.. Cumbalarda türlü, türlü boy gösteren çiçekler Hasretiyle, sılasının, derinden ah çekerler.. O muhteşem kametiyle, bahçelerde, şakayık Yer etmesi, gönüllere, malûm olan hakâyık.. Neşrettiği rayihaysa, meftununu mest eder Hâl diliyle; “Yaradan’a, hamdüsenâ edin” der.. Orkide ki, süt beyazı; lâkin biraz üzülmüş Açmaz oldu çoktan beri, ruh dünyası büzülmüş.. Hangisine el uzatsan, bin bir Esma, konuşur Bakmaz isen, “harfî” ile gönül koyup, buruşur.. İşte, çiçek böyle bir şey; her hepsinde mânâ var Bazısında, neş’e yüklü; kimisinde gizli zâr.. Yâ İlâhi! Bütün bunlar, Kudretindir, ebedî Yazıp çizmek, masnûunu vasfedemez, edebî.. Çiçeklerin solmayanı, biliriz ki, Cinân’da Dünyamızı, ukbamızı gülşen eyle, Yanında.

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