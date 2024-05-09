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9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Velilere kulak verin!

Faruk ÇAKIR
09 Mayıs 2024, Perşembe
Ermiş kişi, evliya anlamındaki ‘veli’lere kulak vermek icap ettiği gibi; ‘okula giden öğrencilerin velileri’ne de kulak vermek gerekir.

Eğitim sistemini düzeltmek isteyenlerin ‘uzman’lara ilave olarak hem öğrenci hem de öğrenci velilerinin taleplerine kulak asması ve dikkate alması icap etmez mi?

Öğrenci velilerinin en çok şikâyet ettiği konulardan biri de, ‘tören’ler için öğrencilerden istenen kılık kıyafet paralarıdır. Aynı şekilde okul idarelerinin kendi okulları için tespit ettiği ‘özel kıyafet’ler de şikâyet konusu olmaktadır. Büyük ölçüde ‘serbest kıyafet’e geçildiği halde yine de öğrencilere armalı özel kıyafetler dayatılması devam eden yanlışlar arasında sayılmalıdır. 

Bir öğrenci annesi, 23 Nisan törenleri sebebiyle öğrenciler için ‘özel kıyafet’ uygulamasına itiraz etmiş ve tepkisini sosyal medyadan dile getirmiş. Demek ki çoğu veli bu durumdan şikâyetçi ki, itiraz büyük destek gördü. Öğrenci velisi, anne paylaştığı videoda şöyle diyor: “Ben merak ediyorum. İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacaklarının derdine, çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine. Bunlar da (idareciler) düşmüş 23 Nisan kıyafet derdine. Parası olanlar gösteri yapıyor, olmayanlar boynunu büküp izliyor. Yok şurayla anlaşma yaptık oradan alacaksınız, yok şu terziyle anlaşma yaptık şuraya diktireceksiniz. Parası olmayan ne yapsın? Parası olan aileler alıyorlar çocuklarına kıyafeti, çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da böyle boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi? Verin çocukların eline Türk bayrağı bir tane, okul kıyafetleriyle çıksınlar. Gönüllerince eğlensinler. Bunları çocuklara yansıtmayın bari.”

Öğrenci velisinin bu itirazı yerden göğe kadar haklı değil mi? “Şunları alıp törene gelin” denilen kıyafetler her halde 3 ya da 5 bin lira civarındadır. Peki, bir defa giyilebilecek bir ‘tören kıyafeti’ için dar gelirli vatandaşları buna zorlamak hele hele günümüzde aklın alacağı bir iş midir? Öğrenci velisinin de ifade ettiği üzere bu programların ‘okul kıyafeti’ ile yapılmasında ne gibi bir mahzur var?

Ekonomik şartların velileri zorladığı bir atmosferde insanları israfa sürüklemek ve sadece ‘tören için’ elbise aldırmak haksızlık değil mi? 

Tabii ki bu mesele, eğitim sistemindeki yüzlerce yanlıştan sadece biri. Sadece bu konu ile ilgili değil, başka pek çok konu hakkında da hem öğrenci hem de velilerin fikirleri, görüşleri ve teklifleri dikkate alınmalıdır. “Yeni bir eğitim sistemi” kurma iddiasında olanların ‘veli’lerden bilgi almaması, yapacakları plan ve programlar hakkında onlara danışmaması kesin olarak yanlıştır. 

Eğitimde de israfa yol açan kararlar alınmasın ve ‘veli’lere kulak verilsin.  

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