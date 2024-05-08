Amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmak

08 Mayıs 2024, Çarşamba 18:25
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildikten sonraki partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İktidar partisinin mevcut Anayasa’ya uymadığını kaydeden Dervişoğlu, “Erdoğan’ın müflis ve batık gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni Anayasa tartışmalarının iktidar tarafından gündeme getirilmesindeki asıl amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmaktır. Bu oyunun figüranı olmayacağız” dedi. Dervişoğlu, “Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken; Ayda on bin lira ile “sürün” denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından bir gün sonra işe başladığı için kusura bakma sen “on yedi yıl sonra emekli olacaksın” denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken, memuru, işçisi, ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye; kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken; öğrencisi KYK bursuyla hayatta kalma mücadelesi verirken; İşsiz genci bir imkân bulup başka ülkelere kaçmak isterken yeni anayasadan bahsediyoruz. Hukuksuz bir ülkede adaletsiz bir düzende ekmeksiz bir millete “yeni anayasa demek” abesle iştigaldir. Ve ancak, “Ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin” demektir” diye konuştu.
Haber Merkezi
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